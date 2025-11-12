台鐵明午前各線陸續復駛 山嵐號2班次停駛

南投縣議會第20屆第6次定期會於12日三讀通過縣府115年度總預算暨附屬單位預算等圓滿閉會。議長何勝豐強調普發1萬元是南投行銷的契機，希望全力爭取民眾、遊客到南投來消費。何議長致閉會詞肯定在許縣長領導下，縣府陸續推動重大建設，謹守財政紀律，達到債務清零目標，解決20多年來的財務困境，成為沒有負債的縣市，非常不簡單。明年縣府將全額補助65歲以上老人健保費，減輕百姓負擔，值得肯定。「財政劃分法」對南投縣整體是有利的，未來追加減預算必須審慎規劃，務必請縣府加強基礎建設，增進社會福利，提升鄉親的幸福感而努力。南投縣雖不是養豬大縣，仍必須嚴格做好非洲豬瘟防疫措施，加強宣導、檢疫與通報機制，確保養豬產業安全，守護農民心血。並強化讓廚餘回收製作堆肥，資源循環利用，減輕環境負擔，促進永續發展。何議長並說全民普發萬元也是行銷的契機，南投擁有豐富的觀光與農特產資源，應加強行銷搶攻萬元商機，吸引更多遊客走進南投消費、旅遊，帶動地方產業繁榮。縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度共約351億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。許縣長指出，本次會

