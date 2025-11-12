台鐵明午前各線陸續復駛 山嵐號2班次停駛
[NOWnews今日新聞] 中央氣象署表示，鳳凰颱風今（12）晚7時40分登陸屏東恆春半島後不久，即降為熱帶性低氣壓，中央氣象署在晚間8時30分解除海陸警報。台鐵明（13）日東西幹線、南迴線恢復正常行駛，山嵐號6676次及6677次明(13)日停駛一天。
臺鐵公司公布明日12時前各級列車行駛概況如下：
一、 東部幹線:恢復正常行駛。
二、 西部幹線:恢復正常行駛。
三、 南迴線：恢復正常行駛。
四、 支線：平溪線全日辦理公路接駁；深澳線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。
五、 因受蘇澳=蘇澳新間路線掏空影響，明(13)日4007次、4003次、4113次改由蘇澳新站始發，蘇澳站首班車為4123次(06:48)開。
六、 山嵐號6676次及6677次明(13)日停駛一天。
台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
