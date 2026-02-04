台鐵春節再加開64班車！凌晨0時開搶 國道客運最低4.2折

記者柯美儀／台北報導

台鐵加開列車，2月5日零時起開放訂票。（示意圖／資料照）

春節9天連續假期即將到來，許多民眾準備返鄉、出遊，為此，台鐵自2月14日起（週六）至22日（週日）期間全線再加開各級列車64班，2月5日零時起開放訂票。此外，公路局推出88條國道客運優惠路線，春節連假享6折票價，搭配TPASS2.0方案最高可達4.2折，提供返鄉及出遊民眾多元選擇。

台鐵春節疏運再加碼

台鐵表示，因應春節連續假期疏運旅客需要，自2月14日起至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車，6班為西線對號列車，預計整體春節連假運能較平日增加8%。

此外，春節疏運期間2月12日至23日，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

另加開列車訂於2月5日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

公路局推出88條國道客運優惠路線。（圖／公路局提供）

國道客運88路線優惠 春節最低4.2折、和平連假6折

公路局也推出88條國道客運優惠路線，春節連假票價6折、和平紀念日連假票價85折，並提供轉乘優惠，搭配TPASS2.0中長途客運方案，春節期間最高可享4.2折、和平紀念日最高可享6折票價。

