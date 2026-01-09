台鐵春節加開271班次 開放訂票日出爐

春節疏運期間，台鐵12天全線加開271班，1月13日起開放訂票。（圖：陳世凱臉書）

春節9天連假將是鐵路輸運的高峰期，台鐵公司今天（9日）宣布，今年春節全線將加開271班次，1月13日凌晨0點起開放東部幹線列車訂票，1月14日凌晨0點起開放西部幹線列車訂票。西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，同時也暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司表示，因應115年春節連續假期疏運旅客需要，從115年2月12日到2月23日總計12天疏運期間，全線加開各級列車共計271班。

其中包含：東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班。

台鐵公司指出，115年春節連續假期車票從115年1月13日凌晨0點起開放東部幹線對號列車（包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車）訂票，115年1月14日凌晨0點起開放西部幹線對號列車訂票，都可預訂到115年2月23日的乘車票。

東線實名制列車班次，在115年1月15日凌晨0點起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及這兩者的配偶與直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可以在台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

此外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

提醒您，今年春節疏運期間（2月12日至2月23日），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改在乘車當天限量發售250張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。