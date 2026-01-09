台鐵春節加開271班次 1/13起分階段開放訂票

為期12天的春節疏運即將展開，台鐵公司宣布自2月12日至2月23日全線加開各級列車共計271班次。訂票時間採分階段開放，1月13日零時起開放東部幹線對號列車訂票，1月14日零時起則開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日的乘車票。

115年春節連假重點加開班次

加開班次包含多種車型與路線，其中東部地區實名制列車8班、彰化至台北至花蓮的EMU3000型自強號列車20班、台北至高雄至台東EMU3000型自強號6班。此外，七堵至彰化（海線）EMU3000型自強號列車8班、台中至潮州EMU3000型自強號6班也在加開範圍內。

限量發售無座票班次

台鐵公司表示，春節疏運期間西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改為乘車當日限量發售250張無座票，且禁止進入6車。旅客可透過官網訂票，並於車站窗口、自動售票機取票，或使用「台鐵e訂通」APP取票。

限量發售無座票班次

為加強疏運旅客，2月12日至2月23日期間將暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。東線實名制列車班次於1月15日零時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣，以及上述兩者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。

相關加開列車車次、時刻即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

