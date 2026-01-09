台鐵春節加開271班車！1車型沒自由座 當日搶250張無座票

【記者莊偉祺／台北報導】台鐵今宣布，這次春節連假疏運全線將加開各級列車271班，且西部幹線1車型暫停自由座，改乘車當日限量發售250張無座票，訂票則於1月13日起分區3階段開搶。

台鐵今（9日）宣布，因應春節連續假期疏運旅客需要，將自2月12日至23日共計12天，全線加開各級列車271班，包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化（海線）EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，其間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

這次春節疏運期間，西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵指出，春節連續假期車票將自1月13日凌晨0時起開放東部幹線對號列車（宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車）訂票；1月14日凌晨0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日的乘車票。

另外，東線實名制列車班次，則於1月15日凌晨0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，將由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

