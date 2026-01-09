台鐵春節疏運加開271列次 1/13起陸續開放訂票
今年春節連假共有9天，台鐵公司今(9)日宣布，因應春節連假疏運旅客需要，自2月12日起至23日止共計12天，全線加開各級列車共計271班，東部幹線列車自1月13日0時起開放訂票，西部幹線列車則於1月14日0時起開放訂票。
台鐵公司表示，加開列車包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化(海線)EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客， 2月12日至23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵公司說，春節疏運期間(2/12-2/23)，西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。
台鐵公司指出，春節連假車票自1月13日0時起開放東部幹線對號列車(包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車)訂票，1月14日0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日之乘車票；另東線實名制列車班次，於1月15日0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
另外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。
更多新聞推薦
其他人也在看
降幅最高 10 萬元！Volvo EX40、EC40 再度降價，174 萬元起就能入主
Volov 又再度雙雙調降 EX40 和 EC40 的入手價，最高降幅 10 萬元，現在入主 EX40 單馬達車型只要 174 萬元。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
汽車油表小箭頭用途曝光！發明者沒申請專利
[NOWnews今日新聞]開車上路時，最重要的資訊都寫在駕駛座前方的儀表板上，但你知道，油表上的小箭頭代表什麼意義，又是怎麼誕生的嗎？事實上，這源自一位福特汽車的工程師，曾在一場大雨中搞錯了公務車的加...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 17
賓士旗艦校正回歸！EQS將走入歷史
在電動車轉型的道路上，賓士顯然上了一堂昂貴的課，隨著2026年初市場訊息明朗化，這家百年車廠正式宣布將調整其電動旗艦戰略，備受爭議的EQS型號將在這一代畫下句點，未來不再會有獨立命名的EQS續作。取而代之的，是將純電動力重新納入品牌靈魂S-Class的家族版圖中。這項決策也代表著賓士已經認錯，決定結束「燃油與電動外觀分家」的實驗，將開始學習BMW的模式讓燃油與電動兩者的樣貌更加接近。賓士決定放棄EQS這個車款，未來的旗艦電動將會與S-Class長相一致。最令老派車迷與後座買家振奮的，莫過於設計語彙的大轉向。現行EQS為了追求極致風阻係數而採用的圓潤設計，雖然科技感十足，卻也被不少忠實客戶詬病缺乏旗艦車款該有的雄偉氣勢。根據最新的開發計畫，新一代純電S-Class將揮別那種輪廓，轉而回歸經典的三廂轎車比例。這意味著我們將迎來更長、更挺拔的引擎蓋，以及更具存在感的車頭造型，讓純電版本與燃油版本在外觀上趨於一致，守住S-Class那份不怒而威的領袖儀態。 雖然長得越來越像，但底盤結構卻是截然不同。為了在不同動力領域追求極致，賓士採取了雙平台並行的戰略，傳統燃油與油電混合車型將沿用優化的MRACarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 2
雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議
雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
456億全到位！桃園捷運棕線正式啟動 至迴龍僅18分鐘
桃園捷運建設迎來重大里程碑！桃園市政府捷運工程局7日指出，捷運棕線基本設計已正式通過行政院公共工程委員會經費審議，總經費456.49億元全數到位，這也宣告棕線正式從紙上規畫作業，邁入工程招標與實質推動階段。未來通車後，桃園市中心至新北迴龍僅需18分鐘，將徹底改變萬壽路塞車惡夢，開啟北北桃通勤新革命。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
Jeep重返台灣首場大型展演！2026台北車展Wrangler與Compass亮相
2026台北新車暨新能源車大展自2025年12月31日起於台北世貿一館展開，寶嘉聯合旗下Jeep迎來品牌重返台灣後的首場大型展演。展區以「自由、探索、真實越野能力」為主軸，從經典越野代表Wrangler到新世代主流SUV預告，一次勾勒Jeep在台灣市場的下一段節奏。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Skoda 全新純電 SUV 上路測試中！將以百萬元內實惠售價瞄準入門市場
Skoda 在 2025 年 IAA 慕尼黑車展發表 Epiq 全新純電休旅，儘管是先以概念車身分登場，但整體造型設計已十分成熟，相當接近量產樣貌，近日則被外媒捕捉到在海外進行道路測試，預計今年中旬便會投產上市，而原廠先前曾表示會將售價控制在 2.5 萬歐元（約台幣 92 萬元）左右，以實惠售價鎖定電動車入門市場而來。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車美仕取得 TÜV NORD ISO/SAE 21434 驗證
車美仕（CARMAX）為台灣唯一豐田汽車授權之正廠用品公司，主要執行TOYOTA及LEXUS兩大品牌之汽車用品設計、研發、企劃及銷售服務。因應智慧車聯網資訊安全需求趨勢，為持續強化產品研發與治理能力，近日順利通過TÜV NORD Taiwan嚴謹評鑑，取得 ISO/SAE 21434 道路車輛—網路安全工程驗證，展現其產品已具備國際標準的安全韌性與合規能力，進一步提升對客戶與市場的安全承諾。2GameSome ・ 21 小時前 ・ 發表留言
【1.2油電系統夠力嗎？】實測B4地下室極限爬坡！價差10萬直上7座更超值？｜Peugeot 5008 Hybrid GT Cielo 新車試駕
外型部份，第三代 5008 採用了 Peugeot 最新設計語彙，整體造型更具立體感與力量感。前格柵為 3D 獅王鬃毛立體水箱罩，搭配平面盾型廠徽，營造出強烈品牌辨識。 燈組方面，GT Cielo 車型搭載 Pixel LED 光束頭燈，尾燈則是 3D 水晶獅爪 LED。 GT Cielo 車型有 全景可開啟玻璃天窗，並搭配氛圍照明，營造法式優雅氛圍。 車身尺碼更放大：長 4,791 mm、寬 1,895 mm、高 1,731 mm，軸距 2,894 mm，給予寬敞空間感。 動力部分，台灣市場採用 P2 Hybrid 架構，電池容量為約 897.9 Wh。搭載 1,199 c.c. 三缸渦輪汽油引擎，搭配電動馬達，綜效馬力：145 ps（136 ps 汽油 + 21 ps 電動），扭力輸出：230 Nm（引擎） + 51 Nm（電動馬達），6 速雙離合 (e-DCS6) 自手排（變速箱內建電動馬達），加速：0–100 km/h 約需 10.2 秒，極速可達 200 km/h。 內裝部分，採用 i-Cockpit® 全景環艙座艙設計，營造高度科技與包覆感。 儀錶為 21 吋全彩懸浮曲面螢幕，視覺效果相當震撼。i-Toggles：GT 專屬虛擬快捷鍵面板，可設定 10 項常用功能，一指操控非常省力。 提供三區獨立恆溫空調，乘坐舒適性高。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 23 小時前 ・ 發表留言
宣布獨立！GR成為性能車品牌、還要復活傳奇跑車
豐田集團的品牌版圖再度擴張，繼Century世紀品牌獨立後，Toyota Gazoo Racing也即將正式「轉正」，未來將以「Gazoo Racing」之名成為全新獨立品牌，定位介於Toyota與Lexus、Century之間，專責性能車與賽車事業。這也象徵豐田正式把GR從性能部門，升級為能獨當一面的跑車品牌。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
30年未搭公車乘客寫信感謝 公車駕駛謝竣吉用服務圈粉市民
台中市公車每日發出近8,000班次，是市民通勤、通學、採買與休閒重要交通工具，也是觀光客認識城市最便利的大眾運輸，公車營運時間從凌晨服務到深夜，方向盤背後的無名英雄，獲得民眾按讚肯定。一位市民日前從「台中一中」站搭車，感受駕駛謝竣吉熱誠服務，細心關照乘客安全，特別寫信表達感謝，希望多給默默付出的公車駕駛掌聲，共同打造友善的運輸環境。這位寫感謝信給台中市政府交通局的民眾，分享一段暖心的搭公車經驗，他表示約30年未搭乘公車，近日在「台中一中」站搭乘41路公車，原本只是一次普通的搭車行程，卻因駕駛貼心服務，駕駛行車平穩準時抵達，台中市民搭公車可享10公里免費，超過10公里車資最高10元的雙十公車優惠，駕駛努力守護每趟旅程，感受到大眾運輸的便利與安心。他提及當晚約7點36分從「台中一中」站搭乘41路公車，8點多在西區中山路下車，整段搭乘過程中，駕駛態度和善的對上下車乘客打招呼，稱許「台中公車服務真的很讚」，以身為市民感到驕傲，並希望透過這封信，讓更多人看見公車駕駛的辛勞，給予大眾運輸從業人員更多鼓勵。對於乘客肯定，公車駕駛謝竣吉驚喜表示，這些都是該做的事，41路行經國立公共資訊圖書館、台中一中台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Audi已成功啟動其史上首具F1引擎
Audi在進軍一級方程式錦標賽的路上，邁出了關鍵的一步，啟動了其史上的首具F1動力單元Racingnet ・ 1 天前 ・ 發表留言
機車被撞倒！ 2歲童險遭貨車輾 母嚇急拉女救命
彰化縣 / 綜合報導 彰化市一名媽媽騎機車載著2歲女兒，被岔路開出來的轎車碰撞，母女倆摔到馬路上，當時剛好綠燈起步，往前行駛的小貨車差點輾過女童，還好媽媽趕快把她拉回來，生死一瞬間。轎車從岔路裡開出來，停了一下又稍微往前，媽媽騎機車直行載著2歲女童，剎車不及撞了上去，母女倆摔到馬路上，前方路口剛好轉綠燈，小貨車起步往前行駛，媽媽看到女童差點被輾過，趕快把她拉回來，過程相當驚險。後車目擊駕駛莊小姐說：「就嚇哭了，因為就看到一個東西滾出去，然後結果發現，是一個小孩，還好有抱，不然會被那台貨車後輪輾過去。」後車駕駛目睹這起驚險車禍，不但嚇哭了邊開車邊哭，救護車趕到現場進行救護，媽媽抱著女童，讓救護人員檢查傷勢，還好只有輕微擦挫傷，送醫沒有大礙。昨(7)日上午10點多，24歲謝姓媽媽騎機車載2歲女童，前往托嬰中心途中，經過彰化市彰草路與精誠路口，與轎車發生車禍。彰化縣彰化交通分隊小隊長邱澧鮮說：「(轎車)疑似未禮讓直行機車致交通事故，雙方持照均正常，酒測值均為0。」機車車殼破裂，後照鏡也撞歪了，警方調查，發生交通事故的路口號誌，是閃黃燈與閃紅燈，轎車從岔路裡開出來，路權比較小沒有禮讓，加上車頭又超出黃色網狀線，沒有保持路口淨空，媽媽也沒有減速注意前方的路況，雙方都有疏失才會發生車禍。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
酒駕出"撞"況! 苗栗機車左轉遭逆向車擊落 騎士慘噴飛
中部中心／邱俊超 苗栗報導又是酒駕惹禍！5日凌晨，苗栗市有機車騎士左轉時，遭到逆向休旅車擊落，連人帶車滑行一段路才停下，所幸機車騎士只有受到輕傷，不過經過酒測，闖禍的休旅車駕駛，有喝酒超標！行車紀錄器拍下，綠燈亮起，前方機車向前行駛，到了一處閃黃燈路口，查看左右沒車後，騎士順順的左轉，這時候卻碰的一大下，伴隨刺耳剎車聲，機車騎士連人帶車，被一台逆向車輛撞飛，在地上滑行一小段才停下，騎士快速從地上爬起，一臉我是誰、我在哪的狀態，似乎不知道剛剛發生了什麼事。酒駕闖禍! 機車左轉遭逆向車擊落 騎士連人帶車噴飛驚險畫面就出現在，苗栗市信義街與恭敬路口，5日凌晨12點多，19歲劉姓騎士在路口要左轉時，卻突然被21歲的楊姓休旅車駕駛擊落，警方實施酒測，果然，駕駛酒測值0.36毫克，已經超標。深夜車禍! 休旅車逆向撞飛騎士 肇事駕駛酒測值0.36（圖／翻攝畫面）根據了解，雙方都是在回家路上，但其中一方卻酒駕上路，造成事故，真的幸好騎士生命無礙，意外也沒有波及到其他用路人。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：酒駕出"撞"況! 苗栗機車左轉遭逆向車擊落 騎士慘噴飛 更多民視新聞報導「貨」從天降！國1聯結車掉落鐵線圈 轎車慘遭砸中桃園汽車連環撞機車釀6人傷 駕駛：腳卡住踩不了煞車酒駕自撞燈桿車輛嚴重損毀 駕駛脫困"急藏空酒瓶"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／三陽活力125新色登場 「紫」出新風格
愛玩車／三陽活力125新色登場 「紫」出新風格EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」
社會中心／馬聖傑、林詠琪、嚴凱 台北報導台北車站旁許昌街，今天晚上接近六點，發生轎車暴衝自撞意外！一名騎士遭受波及，好險只有擦挫傷，另外還有五輛機車，被撞毀！據了解，23歲的女駕駛，從地下停車場開出來，疑似太緊張，誤踩油門釀禍。一輛轎車，莫名其妙往前暴衝，一名女騎士遭波及，連人帶車倒地，好險一旁直行轎車，煞車踩得夠快，才沒迎頭撞上。轎車車頭，卡在騎樓柱子上，撞擊力道，真的不小，遭受波及的，這一排機車也很慘，車殼破得破、碎得碎，有一兩輛幾乎形同報廢，機車車主被通知來到現場，看都看傻了。北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」。 （圖／民視新聞）機車車主：「整個排氣管還有整個側邊，全部都毀掉了，不過很幸運沒有全毀啦，就看看還能不能動吧。」機車車主：「（機車）應該是全毀了，還在想說要怎麼辦，（有傻眼嗎）有啊非常傻眼。」驚險轎車暴衝自撞意外，就發生在台北車站許昌街上，晚上接近六點，正是下班尖峰時刻，下班族、學生族都很多，真的是驚險一瞬間。北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」。 （圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「當時駕駛就是從我身後，這處地下停車場開出來，但她開上來的時候，疑似太過緊張誤踩油門，因此才會一路往前暴衝。」肇事駕駛vs.家人：「就是要從停車場出來，然後車子往下滑，她停車停在那邊，車子要往下滑，然後她就趕快要停止，所以就用力了踩了油門，就衝出來了。」23歲的肇事駕駛，自己也嚇壞，疑似開車太緊張釀禍，接下來恐怕要與機車騎士們，商討後續該如何賠償。原文出處：北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」 更多民視新聞報導米可白騎車有陰影原因曝！拍戲遇「路殺」心碎發聲F-16戰機花蓮外海飛官疑跳傘搜救中 官方曝投入兵力船艦數據高雄左營驚爆「墜樓事故」 海軍中士重傷送醫搶救中民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治
即時中心／徐子為報導新北市板橋區文化路二段、民生路口今（8）日上午10時許發生一起死亡車禍，一輛拖板車在該路口違規右轉，撞上卓姓腳踏車女騎士。卓女當場左大腿骨折、意識仍清楚，警消獲報到場趕緊將其送醫急救，但無奈到院後傷勢惡化，搶救後仍不幸宣告不治。警方已傳喚司機並扣車，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。新北海山警分局表示，今上午10時20分獲報，板橋區文化路與民生路口發生交通事故，計有1人受傷，所幸並無生命危險。據了解，轄區江翠派出所與交通分隊派員到場，係張男駕駛拖板車行經上址時未依標誌標線違規右轉，不慎碰撞騎乘自行車的卓女，所幸卓女意識清楚，暫無生命危險，目前已送往亞東醫院救治。張男酒測值為0，交通違規部份依違反道路交通管理處罰條例第48條舉發；現場依規定拍照、測繪，並調閱監視器影像，以釐清事故原因。另事故現場已於10時53分排除，恢復往來人車通行。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治 更多民視新聞報導代孕納入《人工生殖法》？沈伯洋憂1事發生：讓更多人對婚姻卻步拚1/31畢業？為人工生殖法拜會老柯 陳昭姿：半夜沒睡覺改出一版立院交鋒！吳沛憶轟「陳九條」 主張《人工生殖法》與代孕脫鉤處理民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
背脊發涼! 台中殯儀館無人駕駛佛祖車突滑動還輾到人
中部中心 ／ 中部綜合報導這個車禍讓人毛毛的！台中殯儀館發生離奇車禍，一輛負責送葬前導的佛祖車，不明原因突然向前滑動，還撞上三名拈香民眾，撞倒六輛機車，其中一名婦人更被輾壓腳傷，所幸傷勢沒有大礙。令人不寒而慄的是，車內竟然沒有人，車輛為何突然自己滑行，由於發生地點在殯儀館，連民眾也覺得怪怪的。佛祖車突然滑動還撞傷人 疑似沒拉手剎車？警方將調閱監視器釐清。（圖／翻攝畫面）救護車趕赴殯儀館，現場獲報有車禍事件，抵達時，婦人已經從佛祖車底下被拉了出來，被攙扶上救護車，送醫治療。肇事的是這輛白色佛祖車，突然往前滑行撞傷三人，正當一群人衝上前，拍窗要叫駕駛下車，這才發現，車上根本一個人都沒有，瞬間背脊發涼！由於發生地點就在殯儀館內道路，肇事撞人的還是殯葬業者的佛祖車，民眾也覺得毛毛怪怪的直呼超離奇。這輛沒有駕駛在車上的佛祖車，突然動起來，向前滑行，還好速度不快，但也撞傷3名拈香民眾波及六輛機車禮儀社佛祖車不明原因滑動撞傷三人波及六車。（圖／翻攝畫面）駕駛趕來跟警方自述，他下車沒熄火，但有拉起手剎車！駕駛下車有沒有拉手剎車？有沒有確實打進P檔？警方還要釐清，但事發地點就在殯儀館，又被無人駕駛的佛祖車撞上，一連串的離奇，讓單純車禍，引發討論話題。原文出處：背脊發涼！台中無人駕駛佛祖車 突滑動還輾到人 更多民視新聞報導碰!彰化4車連環撞 肇事駕駛酒測0.25毫克當場法辦北車許昌街車禍！22歲女油門當煞車踩 暴衝撞光南前機車2機車擦撞 "熱心哥"扶機車疑誤催油門再撞擋土牆民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
TOYOTA GAZOO Racing更名為「GAZOO Racing」重塑品牌核心精神
TOYOTA GAZOO Racing宣布為回歸品牌創立之初衷，將再度更名為「GAZOO Racing」。此舉旨在以賽車運動為起點，強化「製造更好的汽車與人才培育」的目標。此次名稱變更，意謂著GAZOO Racing的角色將更聚焦於透過賽車運動，推動「製造更好的汽車與人才培育」的強化。未來，GAZOO Racing將持續在全球拉力錦標賽（WRC）等頂級賽事中展開賽車活動，並推廣使用市售車輛進行的客戶賽車運動。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言