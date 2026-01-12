台鐵春節疏運12天 13日0點起「三階段搶車票」

春節假期下月即將開始，許多遊子準備返鄉，台鐵公司宣布春節連假2/12至2/23共12天的疏運售票，明（13）天0點起開放「三階段搶票」，第一波先開放東部幹線對號列車、14日開放西部列車、15日則開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或臺東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票，提醒民眾及早準備。

台鐵公司因應115年春節連續假期疏運旅客需要，自2/12起至2/23共計12天，全線加開各級列車共計271班，另外為了加強疏運旅客，這段期間也暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

此外，春節疏運期間西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當天限量發售250張無座票，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵公告，春節連假（2/12-2/23）疏運車票自13日0點起開放，第一波為東部幹線對號列車，包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車；第二波14日0點起則是開放西部幹線對號列車訂票；第三波則是東線實名制列車班次，15日0點起開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。

台鐵表示，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，另外花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

台鐵搶票時程。圖／台鐵提供

