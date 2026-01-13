台鐵春節車票已搶訂約38萬張 南迴有餘位、東部剩零星座位

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司在今天(13日)零時起，開放今年春節假期(2月12日至2月23日)東部幹線對號列車，含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線)路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成20萬6970筆、37萬9537張訂票。

台鐵公司表示，旅客完成訂票後，請在2日內(含訂票當日)至本公司各售票車站及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取的車票，台鐵公司將在1月15日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵公司公布截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月13日上午8時至2月14日下午6時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

2月21日上午11時至22日下午14時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

二、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，2月13日、14日、21日及22日加開的實名制列車，將在1月15日(星期四)0時起開放設籍在花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

