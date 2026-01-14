台鐵春節車票訂票數逾20.4萬張！這幾段還有票 逾期車票週五釋出

台鐵春節車票西部幹線今日0時開搶，截至今早9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張訂票。資料照，李政龍攝



因應春節連假疏運需求，台鐵加開271班，東部幹線昨日（1/13）0時開搶，西部幹線今日（1/14）0時開搶、東線實名制則於明日（1/15）0時開放訂票。台鐵公司表示，115年春節假期（2月13日至2月23日）車票截至今日上午9時止，共計完成完成11萬9126筆、20萬4249張訂票，訂票過程順利。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，需於2日內（含訂票當日）至台鐵公司各售票車站及超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

台鐵表示，逾期未取的車票將於1月16日上午9時釋出，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

以下為截至今日上午9時車票預訂概況：

一、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

2月13日下午6時至2月14日下午2時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

2月21日下午12時至2月22日下午4時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

二、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月13日上午8時至2月14日下午7時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

2月21日上午6時至2月22日下午5時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

