台鐵春節連假今早開搶！熱門時段餘位曝光 1/15未取重新釋出

台灣鐵路公司今(13)日開放春節連假列車訂購票。 圖：台灣鐵路公司／提供

[Newtalk新聞] 台鐵公司於今(13)日零時開放春節連假(2月12日至2月23日)全線列車訂購票。目前東部幹線對號列車部分時段列車尚有餘位，提醒有需求的民眾仍可透過網路、台鐵e訂通APP等通路訂票。若逾期未取車票，將於本月15日上午9時重新釋出。

台鐵公司於今日零時開放春節假期(2月12日至2月23日)東部幹線對號列車(含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線)網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。台鐵公司表示，截至今日上午9時止，總計完成20萬6,970筆、37萬9,537張訂票。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請於2日內(含訂票當日)至台鐵各售票車站及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將於1月15日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月13日上午8時至2月14日下午6時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

2月21日上午11時至22日下午14時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。



二、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵公司表示，2月13日、14日、21日及22日加開實名制列車，將於1月15日(星期四)0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。







