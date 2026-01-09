台鐵春節連假加開列車271班次 各線搶票時間一次看

台鐵公司因應春節連假疏運旅客需要加開列車。圖：台鐵提供

台鐵公司因應115年春節連續假期疏運旅客需要，自115年2月12日起至2月23日計12天，全線加開各級列車共計271班。其中包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化(海線)EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，115年2月12日至2月23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵2月12日起至2月23日計12天，加開各級列車共計271班。圖：台鐵提供

台鐵提到，115年春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

連假期間西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務。圖：台鐵提供

115年春節連續假期車票自1月13日0時起開放東部幹線對號列車(包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車)訂票，1月14日0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日之乘車票；另東線實名制列車班次，於1月15日0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。

相關加開列車車次可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。圖：台鐵提供

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

115年2月12日至2月23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。圖：台鐵提供

