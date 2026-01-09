台鐵春節連假加開271班列車 1/13起開放訂票

（中央社記者黃巧雯台北9日電）今年春節連假有9天，台鐵公司今天宣布，自2月12日至23日間，全線加開271班列車，東部幹線對號列車1月13日開放訂票，西部幹線14日開賣，東線實名制列車班次則在15日開放預訂。

今年春節連假為2月14日至22日共9天，台鐵發布新聞稿表示，為疏運旅客，自2月12日至23日共12天，全線加開各級列車共計271班。

包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化（海線）EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班等；另外，為加強疏運旅客，2月12日至23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵指出，春節疏運期間（2月12日至23日）西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

台鐵表示，春節連續假期車票將自1月13日凌晨0時起開放東部幹線對號列車（包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車）訂票，並於1月14日凌晨0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日乘車票。

至於東線實名制列車班次，台鐵指出，15日凌晨0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上述二者配偶與直系血親一親等民眾訂票，相關加開列車車次、時刻，可在台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共開行4班，台鐵表示，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。（編輯：管中維）1150109