台鐵春節連假加開271班次！「這天起」開放訂票

今年的春節連續假期長達9天，台鐵今（9）日宣布全線加開各級列車共計271班次，東部幹線列車1月13日0時起開放訂票，西部幹線1月14日0時起開放訂票；另東線實名制列車班次，則自1月15日0時起開放預訂。

台鐵公司為因應春節連假期間疏運旅客需要，自115年2月12日（星期四）起至2月23日（星期一）計12天，全線加開各級列車共計271班。其中包含東部地區實名制列車8班、「彰化-台北-花蓮」EMU3000型自強號列車20班、「台北-高雄-台東」EMU3000型自強號6班、「七堵－彰化（海線）」EMU3000型自強號列車8班、「台中-潮州」EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，115年2月12日至2月23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

東線加開實名制列車8班。（圖／台鐵提供）

115年春節疏運期間（2/12-2/23），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

春節疏運期間西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票。（圖／台鐵提供）

春節疏運期間西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票。（圖／台鐵提供）

115年春節連續假期車票自115年1月13日（星期二） 0時起開放東部幹線對號列車（包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車）訂票，115年1月14日（星期三）0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至115年2月23日之乘車票。

另東線實名制列車班次，於115年1月15日（星期四）0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

至於花蓮縣政府申請返鄉及返工專車，台鐵表示將共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

台鐵加開跨線疏運列車。（圖／台鐵提供）

台鐵加開跨線疏運列車。（圖／台鐵提供）

台鐵加開跨線疏運列車。（圖／台鐵提供）

台鐵西部幹線加開疏運列車。（圖／台鐵提供）

