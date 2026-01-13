台鐵春節連假訂票首日破37萬張 剩餘座位、重新釋票時間曝

實名制列車將於1月15日0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口訂票。圖：台鐵提供

台鐵公司於今(13)日0時起，開放115年春節假期2月12日至2月23日東部幹線對號列車網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，訂票過程順利。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，需於2日內至台鐵公司各售票車站及4大便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月15日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵說明截至今日上午9時車票預訂概況，東部幹線車票台北往花蓮、台東方向，2月13日上午8時至2月14日下午18時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，2月21日上午11時至22日下午14時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段仍有餘位。

台鐵進一步提到，南迴線車票高雄往台東方向2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵也提及，2月13日、14日、21日及22日加開之實名制列車，將於1月15日0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

