台鐵春節連假車票1/13開搶 12天加開列車271班一次看

返鄉疏運示意圖，圖為台鐵台北車站人潮。廖瑞祥攝



因應2月12日(星期四)起至2月23日(星期一)共12天春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，今年春節連假車票1月13日0時開放訂票，並公布全線加開各級列車共計271班。

台鐵表示，加開列車包含東部地區實名制列車8班、彰化-臺北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、臺北-高雄-臺東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化(海線)EMU3000型自強號列車8班、臺中-潮州EMU3000型自強號6班。

廣告 廣告

台鐵指出，另為加強疏運旅客，2/12-2/23春節疏運期間，暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票；西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵宣布，115年春節連續假期車票自1月13日(星期二) 0時起開放東部幹線對號列車(包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車)訂票，1月14日(星期三)0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日之乘車票；另東線實名制列車班次，於1月15日(星期四)0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或臺東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

此外，台鐵說明，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

台鐵春節連假加開班次。台鐵公司提供

台鐵春節連假加開班次。台鐵公司提供

台鐵春節連假加開班次。台鐵公司提供

台鐵春節連假加開班次。台鐵公司提供

台鐵春節連假加開班次。台鐵公司提供

台鐵春節連假加開班次。台鐵公司提供

台鐵春節連假加開班次。台鐵公司提供

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

曾馨瑩跨年放閃照連發 郭台銘「髮色」成焦點