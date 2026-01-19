台鐵暖暖站意外事故！男子入侵鐵軌 遭區間車撞擊身亡

暖暖火車站昨日發生事故。（示意圖／翻攝維基百科）

台鐵19日晚間再度發生列車死傷事故。一名男子不明原因闖入基隆暖暖車站鐵軌，遭一列疾駛而來的區間車撞擊，卡在車底，最終不幸身亡。事故不僅造成八堵至四腳亭路段列車中斷，也影響南北雙向列車調度，大批旅客返家行程受阻。

根據基隆市消防局表示，該局於晚間10時58分接獲報案，指出有民眾侵入暖暖站路線並遭列車撞擊。消防單位立即出動8車13人前往現場搶救，抵達後發現一名男子被壓在列車下方，且已無呼吸心跳。隨後於晚間11時32分將列車移開，確認該男子當場死亡。

台鐵指出，涉事列車為4241次區間車，原行駛路線為自南澳開往樹林。當列車於晚間10時52分行經暖暖站時，該名男子突然闖入西線軌道，儘管司機員緊急剎車，仍無法避免撞擊。

事故發生後，車站與列車司機立即通報，並由消防與鐵路警察局展開處置與後續調查。警方已派遣鑑識人員至現場勘驗，並檢視死者隨身物品以確認身分，目前仍在釐清其闖軌原因。

