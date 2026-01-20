台鐵暖暖站意外！40歲男子疑撿拾物品闖鐵軌 慘遭進站列車撞斃

基隆林姓男子闖鐵軌疑似找尋物品，遭進站區間車撞斃。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 基隆市暖暖火車站昨日發生死亡事故，年約40歲的林姓男子疑似為撿拾物品進入鐵軌，遭進站的4214次區間車當場撞斃，警消獲報到場將林男從列車下救出，已明顯死亡，確切案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

警方19日晚間接獲通報，台鐵暖暖站第二月台4車處發生旅客侵入鐵軌遭撞擊事件，消防局立即派出各式救災車8輛、消防員13人趕往現場，約半小時後將林男移出車底，但已無生命跡象、明顯死亡。

警方指出，林姓男子從暖暖平交道進入鐵軌，一路沿著鐵軌行走200公尺，目擊民眾稱林姓男子一路低頭行走，貌似在找尋物品，被4241次區間車進站時撞上。

警方調閱監視器後，初步排除外力介入，詳細原因仍待釐清中，受本起事故影響，八堵至四腳亭站間南下、北上列車一度延誤，目前警方正持續擴大調閱附近監視器畫面，還原整件事情的完整經過。

