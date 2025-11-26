台鐵暴力案頻傳！立委憂：路警人力5年減16％、基層成肉盾

台鐵公司針對全台特等站、一等站盤點車站保全需求。示意圖。（本報資料照片）

台鐵今年已發生14件員工遭旅客暴力攻擊事件，民進黨立委李昆澤今於立法院交通委員會質詢指出，鐵路警察人力5年來減少16％，台鐵應盡速評估車站增加保全可行性。台鐵公司回應，目前針對特等站、一等站檢討需求，預計1個月內盤點完成。

台鐵員工頻遭旅客攻擊，在鐵路警察未趕到現場時，僅能靠台鐵員工自行制止施暴者，國民黨與民眾黨立委今提案修法《鐵路法》，增訂施暴者刑事罰則，交通部表態支持，後續待委員會審查。

李昆澤表示，《鐵路法》實務執行有缺陷，導致第一線台鐵員工面對旅客暴力困境，除了法源依據外，路警能量也不足，據統計，全台路警員額從109年的745人，114年降至626人，降幅約16％。

李昆澤說，旅客愈來愈多，路警愈來愈少，責任不能都落在台鐵基層人員身上，不能讓台鐵員工成為面對乘客暴力的第一道防線，台鐵應評估增加保全可能性。

台鐵公司總經理馮輝昇回應，現行平交道有設置保全，台北站與高雄站也有安排保全人力，目前正針對全台特等站、一等站盤點，依照不同站別、轉運需求、安全防護來檢討。他強調，站務人員是要維持旅運服務，車站保全需求盤點會於1個月內完成。

