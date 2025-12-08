台鐵月內連2次嚴重誤點 謝國樑籲建跨單位聯繫平台

台鐵近期常因意外事故導致嚴重誤點，基隆市長謝國樑8日至台鐵基隆站商討改善方案，他要求台鐵應強化通報流程並與市府共同建立跨單位資訊平台，縮短誤點反應時間，並提升緊急運輸調度效能。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆通勤人口眾多，台鐵上月26日及本月6日均因為意外事故導致嚴重誤點，影響旅客權益。基隆市長謝國樑8日至台鐵基隆站拜會商討改善方案，並要求台鐵應強化通報流程並與市府共同建立跨單位資訊平台，縮短誤點反應時間並提升緊急運輸調度效能。台鐵對資訊平台建置表示認同，未來將與市府保持密切聯繫，使決策更即時、調度更精準。

上月基隆市一名男子拒檢駕車逃逸，衝撞基隆火車站南站旁平交道，車輛爆胎卡在鐵路上；6日桃園至中壢電路設備故障，列車無法雙向通行，兩起事故均導致嚴重誤點，影響去台北或回基隆旅客。

為改善相關問題，謝國樑8日偕同立委林沛祥秘書黃申棟、基市交通處副處長黃詩涵等人至台鐵基隆站與台鐵北區營運處副處長林維澤、台鐵基隆站長徐天安會商精進作法。

謝國樑表示，基隆為高度依賴通勤鐵路運輸的城市，任何班次延誤都會造成民眾不便，台鐵在遇到突發狀況時，除了提升調度效率，也必須更快速、透明對外發布資訊。

謝國樑建議，台鐵應與市府建立即時資訊聯繫平台，整合交通處、國道及公路客運業者等單位，讓各方可在第一時間掌握狀況，並同步透過網路平台如市府官網、謝國樑臉書與魅力基隆粉絲專頁發布訊息，協助民眾提前應對。

徐天安說明，突發事件可能在短時間內湧入1至2千名旅客需求，站方已與公路客運建立合作模式，但仍需持續精進應變流程，未來將與總公司研議更有效率的運輸支援機制，以提升調度量能。

林維澤表示，針對重大誤點狀況，公司正在檢討緊急機制啟動流程，包括縮短基層通報時間、研判是否加開或截短班次，以及評估入線容量等限制，他也認同建置跨單位資訊平台，未來將與市府密切聯繫，使決策更即時、調度更精準。

謝國樑強調，交通運輸是市民每天最直接感受的公共服務，市府將持續與台鐵及公路單位保持密切合作，確保基隆市民的通勤安全與權益不再因誤點受到影響。

