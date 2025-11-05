台鐵東澳站工人誤觸高壓電 全身燒燙傷送醫搶救

監視器拍下，一列3000型新自強號通過車站，當時月台上站著一群工人，列車通過後電車線卻冒出火煙，原來是一名工人觸電，其他人員趕緊通報救護車送醫。

宜蘭羅東博愛醫院急診醫學科主任許智翔說明，「頸部、四肢、及軀幹大面積的燒燙傷，大概2至3度，表面積約40%，目前博愛醫院急診已經初步緊急治療。」

簡姓工人傷勢嚴重但意識清楚，初步治療後已經轉院。事發在5日早上10時許，宜蘭東澳火車站正在進行月台加高工程，外包人員疑似沒注意到拿著長型工具，誤觸到電車線，被25000伏特的高壓電電擊。

宜蘭縣政府勞工處副處長李芳菁表示，「縣府這邊已經收到職災通報，宜蘭縣政府這邊已經轉知勞動部職安署，職安署這邊也會就整起事件來去做調查。」

台鐵則表示，為了因應新款列車的高度，多個車站正在進行月台加高工程，屬於無階化改造工程的一環。而東澳車站已經進入收尾階段，第一時間除了停工，也會確認廠商是否有疏失。

台鐵公司副總劉雙火解釋，「月台灌漿後他就拿個刷毛的工具，類似掃把那種東西，刷毛的工具，然後要把月台做刷毛，增加摩擦力的作業，可能他的工具太長了造成跟電車線的感電。」

台鐵指出，目前基礎工程的工程部分採取外包，台鐵則負責鐵道及列車，安全維護的部分。除了將依合約要求廠商檢討，如果確認是人員或施工疏失，也不排除求償。