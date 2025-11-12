台鐵東西線、南迴明復駛 蘇澳路線掏空行車異動

「全民+1 政府相挺」的普發1萬現金，在11日晚間至12日凌晨起，許多第一批登記的民眾已經收到。然而有一名網友，在熟睡中不知不覺，這1萬元入帳後卻短短幾小時就蒸發，自己在醒來的時候才發現沒了，成為全台第一個用完普發1萬的人，原因讓許多網友笑翻。

中時新聞網 ・ 8 小時前