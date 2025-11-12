台鐵東部幹線對號列車中午12時至下午6時停駛

〔記者劉人瑋／台東報導〕台鐵宣布今中午12時至下午18時東部幹線對號列車停駛，台鐵表示，為防花蓮光復隧道及宜蘭蘇澳一帶災害，南迴線同時也預警性封閉，南迴線各級列車全區間停駛，整條東部幹線中，只剩樹林到台東區間列車視風雨狀況機動行駛，但蘇澳新站到蘇澳站全日停駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

