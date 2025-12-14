台鐵東部幹線漢本至武塔間電纜遭剪斷 鐵警局調閱監視器追查

台鐵公司表示，東部幹線漢本至武塔間今天凌晨發生號誌異常，單位人員至現場查修，發現號誌用電纜線遭剪斷，並於清晨6時許修復完畢，共影響1列車次、延誤9分鐘。鐵路警察局花蓮分局說，行為人涉犯刑法及鐵路法，已成立專案小組查緝，現正調閱路口及沿路監視器畫面，追查可疑人車。

台鐵公司指出，今天凌晨1時1分漢本至武塔間發生號誌異常，號誌單位收到異常訊息後立即至現場查修，發現號誌用電纜線遭剪斷，但電纜未遭竊，隨即通報鐵路警察、勤務指揮中心及國土安全辦公室，並於清晨6時25修復完畢，恢復正常運作，共影響1列車次、延誤9分鐘。

鐵路警察局花蓮分局指出，行為人涉犯刑法第354條毀損罪及鐵路法第68條之2，花蓮分局已成立專案小組全力查緝，現正調閱路口及沿路監視器畫面，追查可疑人車。

警方指出，鐵路法第68條之2規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備的功能正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。意圖危害國家安全或社會安定，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。