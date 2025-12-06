台鐵桃園中壢段電車線故障！多班列車延誤 估傍晚修復

台鐵電力設備連2天發生異常，今（6）日下午桃園到中壢間西正線失去電力，該區間被迫採取單線雙向運轉模式，造成南下和北上列車皆出現延誤情況。台鐵預估修復時間可能要到傍晚5時才能完全搶通恢復正常營運。

今（6）日下午桃園到中壢間西正線失去電力，該區間被迫採取單線雙向運轉模式，造成南下和北上列車皆出現延誤情況。（示意圖/中天新聞）

這已是台鐵連續第二天在相同路段發生電力設備問題。昨天下午內壢到中壢間西正線就曾發生電車線異常，如今故障範圍擴大至桃園到中壢間。根據台鐵內部通報顯示，內壢到楊梅間電車線無電，經電力調配室進行隔離處理後，除了桃園到中壢間西正線電車線仍無電力供應外，其餘區間均已恢復正常運作。

事故中還發生列車集電弓受損情況，1188次列車因集電弓損壞目前停靠在桃園站內，電力單位正進行緊急查修作業。目前桃園到中壢間以東正線進行單線雙向行車，以維持基本的運輸服務，但列車班次勢必受到影響。

台鐵方面表示，電力單位正全力搶修中，希望能在傍晚時分完成修復工作，讓列車營運回歸正常。連續兩日的電力設備異常，不僅影響乘客行程安排，也凸顯台鐵基礎設施維護的重要性。

