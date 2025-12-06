台鐵桃園至中壢西正線無電 恐塞到傍晚5點

社會中心／綜合報導毒駕自撞路邊車輛，又和對向車輛發生碰撞，一共波及六部汽機車和一輛自行車！這是發生在新北市中和忠孝街，昨晚九點左右，撞到一部轎車和四輛機車後，非但沒停車，還逆向行駛，再衝到對向撞白色轎車。闖禍後還想落跑，白色轎車車主不顧車頭被撞凹，當街倒車攔車，才阻止他持續肇事。白色轎車不顧自己車頭被撞凹，馬路上倒車行駛，就是為了攔阻撞他的黑色轎車，對方肇禍還想落跑，只是過程不慎撞上單車，就怕二度撞擊，路人合力拉開騎士，黑色轎車因為有白車當街擋車，才沒有繼續肇禍下去。警方vs.詹姓肇禍駕駛「現在將你逮捕喔，往後走還要往後走，你包包先幫我拿下來好不好。」白車遭毒駕黑車逆向撞上 車頭嚴重凹陷當街倒車阻攔肇逃駕駛（圖／民視新聞）黑色轎車駕駛下車後，一臉恍惚，似乎還搞不清狀況，新北市中和華新街，發生重大車禍，黑車駕駛詹姓男子，肇逃還想落跑，當街被攔，被撞的白車車頭幾乎全毀，肇禍的黑車車頭，也呈現扭曲變形，男子涉嫌毒駕，一路從中和忠孝街，就開始沿路肇禍。南勢所所長許勝凱表示「本轄華新街一帶，發生毒駕追撞多輛車案件，員警到場後立即管制現場，並對肇事男子實施唾液快篩，結果呈現陽性。」黑車先在中和忠孝街擦撞路邊五輛汽機車又在華新街逆向撞白車 駕駛唾篩呈陽性反應（圖／民視新聞）5日晚間九點左右，黑色轎車先是在忠孝街，擦撞路邊停放車輛，一共一部轎車四部機車，非但沒停車，一路來到華新街，逆向行駛撞上對向白色轎車，眼見肇禍不停，白車倒車攔阻，而肇禍的45歲詹姓駕駛，除了被查獲一枚喪屍煙彈一支針筒，經過唾液篩檢也呈現陽性反應，涉嫌毒駕。南勢所所長許勝凱表示「警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，及刑法公共危險罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。」毒駕的詹姓男子，車禍過程右手骨折，挨撞的廖姓駕駛以及單車騎士，則是受到擦挫傷，毒駕上路，這下不但持毒和涉及過失傷害被逮，後續還得負起賠償責任。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：新北男「毒駕」恍惚狂撞波及多車! 肇事駕駛還想落跑被攔 更多民視新聞報導宜蘭警執勤遭撞重傷 礁溪分局長試音時哽咽：最不願看見的事最新／淡水再傳車禍！拖板車失控自撞安全島「駕駛昏迷送醫」宜蘭警執勤遭撞重傷 蕭美琴不捨：希望大家為他集氣

民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話