台鐵桃園-中壢突失去電力 採單線雙向通行.班次大誤點

地方中心／賴國彬 桃園報導

台鐵今（6）日下午，桃園到中壢間西正線突然失去電力，臨時採取單線雙向運轉模式。南下和北上列車大量延誤，最久甚至將近一個小時。台鐵緊急廣播並貼出公告，但大批乘客擠滿月台跟車廂，很多人等到不耐煩才離開，而這已是台鐵連續第二天在相同路段發生電力設備問題。

桃園站廣播：「趕時間的旅客，請您改搭其他交通工具，造成您的不便敬請見諒。」

月台上突然響起廣播，請趕時間的旅客改搭其他交通工具。站方也緊急用A4紙列印公告，原來內壢-楊梅段間的電車線又出狀況了！

乘客：「差不多（等）快30分鐘。」

乘客：「現在差不多等十幾分鐘，（那有說車什麼時候會來嗎？），上面是寫...半小時。」

看看行車資訊顯示，幾乎班班都延誤，最久甚至快要一個小時。但旅客不斷湧進車站，月來台上快被擠爆。就算好不容易等到區間車進站，卻停在月台不動了。

乘客：「是剛來才等的，記者，（喔剛來就對了？），記者，（但是現在不知道什麼時候開是不是？），記者，（所以你這班是區間車嗎？）對。」

有乘客剛上車，還算有耐性。但看看車廂內滿滿都是人枯等，有乘客實在受不了，直接下車。

乘客：「（站多久了？）很久了，（很久？大概多久？）20分鐘，（在車子裡面站20分鐘？），有有有，（所以現在就不搭了？）嗯。」

表情略帶氣憤，因為火車不開就是不開。前一天下午，內壢到中壢間西正線就曾發生電車線異常；週六故障範圍擴大至桃園到中壢之間。雪上加霜，還發生1188次列車因集電弓損壞，停靠在桃園站內緊急查修。

一整個下午，有人想進站、有人要出去。不變的是車站裡始終被旅客塞滿，等到滿滿無奈。

