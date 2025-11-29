台鐵檢修員酒測造假 爆多項缺失 鐵道局批管考不實

交通部鐵道局發現台鐵七堵機務段檢修人員酒測紀錄不實。示意圖。（蔡明亘攝）

交通部鐵道局依法針對鐵路機構定期與不定期檢查，近日公布台鐵車輛檢修人員派人情形抽查狀況，發現七堵機務段檢修人員未勤前酒測、未下班就預填酒測數值、監測人員甚至在檢修人員未完成酒測時就先蓋章等缺失。台鐵公司表示，已督導改善，建立處、段分級稽核機制，目前各酒測紀錄都符合規定。

鐵道局近日公布去年11月20日至今年6月5日，台鐵客貨用機車車輛維修檢查人員派任情形檢查結果，共有3項缺失、19項應改／觀察事項、19項建議事項。

針對缺失事項，鐵道局指出，抽查發現七堵機務段維修檢查人員未執行勤前酒測，且未達下班時間，七堵機務段已有維修檢查人員於酒測紀錄表預填下班的酒測數值與時間，另抽查七堵機務段酒測紀錄表單監測人員未核章，更發現有監測人員預先在酒測紀錄表單上蓋章，但維修檢查人員未完成酒測及填列數值。

「貴公司管考不實！」鐵道局直言，應系統性自主提升安全管理責任，並限期提出完善的酒測機制與審查方式、完成所有段隊車輛維修檢查人員酒精檢測紀錄的內稽並提出稽核紀錄及後續改善對策、所有段隊法令宣導紀錄。

鐵道局也檢查台北機務段及七堵機務段新進車輛維修檢查人員派任前體檢紀錄，發現體格檢查辦理情形，僅執行一般勞工體檢，其檢查項目及內容不符合法令、 要點的丙類體位規定，要求台鐵公司補正。

鐵道局表示，3項缺失包括未完整保存維修檢查人員專業訓練檢定紀錄、請其提出完善酒測機制與審查方式，及依規定完成丙類體位行車人員體檢等，係屬要求鐵路機構建立完善內部管理制度，並未涉《鐵路法》相關罰則事項，故未裁處開罰，目前該3項缺失台鐵公司均已完成改善，並解除列管。

台鐵公司回應，車輛維修人員自112年起列為鐵路行車人員後，公司即配合相關規範，修訂酒測及體檢制度，並分別於113年4月及10月起正式施行。關於酒測紀錄不完備，是業務執行初期相關單位審查未臻周全所致，已即時督導改善，並建立處、段分級稽核機制，目前各項酒測紀錄均已符合規定，相關列管事項亦均解除。

台鐵公司提到，另在正式體檢規定尚未訂定前，相關人員係依勞工體檢規範辦理，惟規範修訂後，部分項目與新制不符，致體檢資料未符合法令要求。公司已安排相關人員重新送檢，並完成資料補正，經審查後均已符合規定，相關列管事項亦已解除。

