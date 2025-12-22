台鐵歧視1／身障員工被轟「累贅」！苦撐3月被解雇 法院還他公道

林承愷去年考上台鐵後，在松山火車站服務。孰料，同年8月2日，台鐵通知其試用期表現不佳，須在8月12日離開工作崗位。（圖／周志龍攝）

患有亞斯柏格的林承愷（31歲）去年（2024）考上台鐵從業人員後，在松山火車站服務。孰料，同年8月2日，台鐵通知其試用期表現不佳，須在8月12日離開工作崗位。林承愷認為遭到解雇，並非自己能力不足，反控台鐵員工對他霸凌，除被劉姓主任羞辱「累贅」外，台鐵內部還偏袒在補票室違規吸菸的陳姓同事，並無視其對林承愷大吼大叫等行為。林承愷最終對台鐵提出民事告訴，於今年（2025）11月19日拿下勝訴。

林承愷自認被解僱與能力沒有關係，並控訴自己長期受到其他同事的霸凌、歧視，圖為他的輔導員。（圖／讀者提供）

回憶起過去的經歷，林承愷認為自己會被解僱，與能力沒有關係，並控訴自己長期受到其他同事的罷凌、歧視。他委屈訴說「當時任職於松山站的劉姓主任，在大家面前，說我是累贅、負擔」。林承愷繼續說道，劉主任「平常就會以天兵來形容其他身心障礙員工」令他相當難過。訪問當天，不擅言詞的林承愷耗盡心力，只想把完整的事情經過還原給記者。

在錄音檔中，能清楚聽見劉姓主任說「不用跟我講，跟站長就好，我要走了，我不帶累贅，我不喜歡有負擔」或許在旁人耳裡這句話僅是輕描淡寫的抱怨，但對林承愷來說就是根刺，狠狠扎進心頭。那些看似無關痛癢的話語，長年積累在他心裡，隨時有潰堤的可能。事後，林承愷對劉姓主任提告公然侮辱，但最終以不起訴收場。

林承愷的輔佐人Tony今年62歲，他向記者表示「林承愷工作非常認真，每天都會向他回報工作的狀況」。素未平生的兩人，因教會而結緣。Tony語重心長地解釋，自己也是亞斯伯格症患者，從小也面臨外界許多不理解，所以在他得知林承愷的遭遇以後，就下定決心要陪他一起面對各種生活上的風雨。

除被辱罵以外，林承愷也指出陳姓同事違規在先，卻罔顧是非朝他大吼大叫。林承愷斷斷續續地向記者說明，該名陳男上班時會躲在補票室抽菸，有次林承愷為了驅散菸味，先是將冷氣風量調大、氣溫調低，孰料卻因此點燃陳男怒火，對方旋即朝他大吼大叫。林承愷說「陳男本來就經常對我大聲吼叫，過去其實也有其他身心障礙者被他欺負，很多身心障礙的同事都跟我說要小心他」。

後續林承愷針對此事向台鐵進行申訴，但林承愷與Tony皆指控台鐵內部處理並不公平「雖然有召開罷凌處理會議，但會議過程卻對林承愷百般責備，而非對陳姓員工抽菸與吼叫的行為作調查」Tony語帶憤怒的說，當時因為無法從林承愷口中得到想要的答案，甚至一度不讓他離開現場，針對罷凌不成立的調查結果，2人也覺得是「息事寧人」。

林承愷在Tony的協助下，對台鐵進行民事提告，並求償20萬元。（圖／周志龍攝）

林承愷在去年的8月2日收到台鐵寄發的存證信函，告知林承愷的勞動契約將於8月12日終止，原因為試用期不合格，台鐵主張林承愷無法獨立作業、對列車資訊辨識力不足、容易與旅客發生爭執。不過對此結果，林承愷並不服氣，最終在Tony的協助下，以「確認僱傭關係」為由對台鐵進行民事提告，此外也以「職場霸凌」為由求償20萬元。

台北地院2025年11月19日判決台鐵敗訴，不僅確認兩造僱傭關係存在，且台鐵須按月支付2024年8月13日至林承愷復職之日為止每月3萬3000元的費用以及提繳1998元至其勞退個人專戶中，並須給付林承愷3萬元的精神慰撫金。台鐵已提起上訴。

對此，台鐵表示，本案經諮詢律師意見後，已委請律師協助辦理後續上訴事宜。台鐵指出，本公司新進同仁分派單位後，單位主管皆會給予職前教育訓練及輔導協助，以協助同仁適應新工作及新職場。本公司設有員工協助方案，及職場不法侵害申訴管道供同仁使用，公平對待所有新進同仁，並於同仁有需要時，積極提供相關協助。

