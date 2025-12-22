台鐵歧視2／法院批台鐵「歧視」身障判賠數十萬！ 復職有望靠這理由

台鐵指出林承愷任職期間，已合理調整其職務，並且反駁職場霸凌的指控。（圖／本刊資料照，示意圖，非當事人）

林承愷（31歲）為亞斯伯格患者，好不容易考上台鐵從業人員以後，卻被通知試用期未過。林承愷認為自己上班兢兢業業，會被解僱與表現無關，反倒是遭到歧視與霸凌，並在輔佐人Tony（62歲）的協助下，以「確認僱傭關係」、「職場霸凌」為由對台鐵提告，要求恢復原職並求償20萬，終於在今年的11月19日由台北地院宣判勝訴。林承愷說，自己想回到台鐵服務，是因為這是他努力許久的成果，所以當然要好好爭取。

林承愷說，自己想回到台鐵服務，是因為這是他努力許久的成果，所以當然要好好爭取。（圖／周志龍攝）

林承愷主張，台鐵終止勞動契約並不合法，原因包括台鐵並未依照《身心障礙者權利公約》（CRPD）對他的職務進行合理的調整，就判定試用期不通過，構成對身心障礙者的歧視。

此外，時任松山站劉姓主任多次以「累贅」、「負擔」、「天兵天將」、「很不好的東西」來羞辱林承愷，已構成職場霸凌，且台鐵也未對霸凌行徑做出相對應的作為，違反《職業安全衛生法》。針對上述兩點，林承愷向法院提出台鐵應該給付自 2024年 8 月 13 日（解雇後首日）起至復職日每個月3萬3000元的工資以及提繳1998元的勞工退休金，並給付20萬元的精神撫慰金。

台鐵抗辯表示，終止契約的過程合法，林承愷試用期表現不及格，且在照顧者（Tony）的陪同輔導下，仍進步有限。此外，台鐵指出林承愷任職期間，已經有合理調整其職務，尊重原告及照顧者的意願選擇喜歡的工作，並允許照顧者陪同數日，應已盡合理調整義務。針對霸凌指控，台鐵則主張原告所稱是斷章取義，稱台鐵內部已經建立防止職場霸凌的機制與教育訓練，也有提供諮詢協助，並沒有原告所說的相關缺失。

林承愷與他的輔佐人Tony因教會而結緣。Tony也是亞斯伯格症患者，曾面臨外界歧視，所以在他下定決心要陪林承愷一起處理各種問題。（圖／周志龍攝）

台北地院認為，根據《身心障礙者權利公約》，台鐵確實需要視情況為林承愷合理調整職務，雖然台鐵主張已合理調整，是因為尊重原告的選擇，才讓其繼續嘗試剪票、收票工作，但台北地院認為在原告選擇喜歡的工作後，台鐵仍有義務持續進行溝通與對話，盡其所能提供適度調整措施，故認為台鐵終止勞動契約已經構成權利濫用，因此判決林承愷仍為台鐵員工，且台鐵須按月支付林承愷2024年8月13日至其復職之日為止每月3萬3000元的費用以及提繳1998元至其勞退個人專戶中。

針對霸凌部份，台北地院認定不成立，因為原告提供的錄音檔僅有2次，長度分別為2分鐘與22分鐘，並不符合法律上霸凌行為須符合「長期、持續性」的敵意行為。但法院認為，台鐵未提供合理調整措施便終止契約已經違反《就業服務法》禁止身心障礙歧視的規定，屬於歧視行為，因此判決台鐵須賠償林承愷3萬元的精神慰撫金，前後加總至少須賠償45萬元，台鐵已提起上訴。。

訪問尾聲，記者詢問為何還想回到充滿歧視的職場，林承愷聽聞以後，語氣變得堅定「這是我通過重重關卡才獲得的機會，當然要爭取。」他說，希望藉由這份努力，讓身處弱勢的夥伴們也可以知道，即使面對不公，也仍有堅持與改變的可能。

對此，台鐵表示，本案經諮詢律師意見後，已委請律師協助辦理後續上訴事宜。台鐵指出，本公司新進同仁分派單位後，單位主管皆會給予職前教育訓練及輔導協助，以協助同仁適應新工作及新職場。本公司設有員工協助方案，及職場不法侵害申訴管道供同仁使用，公平對待所有新進同仁，並於同仁有需要時，積極提供相關協助。

