台鐵母親節加開14列次 4／17開放訂票
台鐵公司因應母親節旅運需求，於5月8日至10日，全線加開列車合計14列次，其中包含跨線自強號列車8列次、西部幹線自強號列車4列次、東部幹線自強號列車2列次。
台鐵公司表示，本次加開班次自4月17日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
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