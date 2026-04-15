台鐵母親節加開14列次 4／17開放訂票

對許多在北部打拚了大半輩子的人來說，理想的退休生活往往不是繼續留在擁擠、步調緊湊的城市，而是渴望找回生活的餘裕與溫暖的陽光。一對長年居住在台北的準退休族夫妻，在面對台北每逢冬季便綿延一兩週的陰雨時，深感身心都不甚舒適；隨著退休腳步逼近，他們重新盤點人生下半場的需求，最後決定捨棄過往追求「大坪數豪宅」的迷思，南下氣候宜人的台中，在繁華的勤美草悟道商圈購入一間坪數「剛剛好」的預售屋，不僅完美銜接了高爾夫球的休閒愛好與老友圈，更以減法哲學，為兩人世界打造出最從容自在的退休度假宅。

Yahoo房地產編輯部 ・ 1 週前 ・ 40 則留言