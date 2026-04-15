白沙屯媽祖北返回鑾 進香現場實況、目前位置一次看
台鐵母親節加開14班車 4/17開放訂票
因應母親節旅運需求，台鐵公司今(15)日宣布，5月8日至10日全線加開14列次列車，並自4月17日零時起開放訂票。
台鐵表示，加開列車包含跨線自強號列車8列次、西部幹線自強號列車4列次、東部幹線自強號列車2列次。
台鐵指出，本次加開班次自4月17日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
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