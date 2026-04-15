台鐵母親節加開14班車 4/17開放訂票

[Newtalk新聞] 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫 15 日接受《今日印度》報採訪時表示，俄國總統普丁準備重新考慮將伊朗濃縮鈾運往俄羅斯的提議。 佩斯科夫稱，俄方曾準備從伊朗接收濃縮鈾，這原本可能是「不錯的解決方案」，但美方拒絕了這一提議。佩斯科夫還說，國際原子能機構從未證實伊朗有任何發展核武器的企圖。 另據《今日俄羅斯通訊社》 ( RT ) 報導，俄外長拉夫羅夫 15 日表示，俄方準備盡可能以伊方能夠接受的方式在解決伊朗濃縮鈾問題上發揮作用。 伊朗科學家在核設施內工作。 圖 : 翻攝自央視新聞 以色列國防部長卡茨當地時間 14 日發表聲明稱，2025 年以色列對伊朗發動的「12日戰爭」以及近期開展的軍事行動「摧毀了伊朗的核計畫及其製造核武器的能力」。卡茨說，「剩下的問題是濃縮鈾」。美國和以色列已將清除伊朗境內的濃縮鈾作為結束地區軍事行動的「先決條件」。 伊朗外交部發言人巴加埃當地時間 15 日在記者會上表示，伊朗在國際法框架下享有的合法權利是不可談判的。伊朗和平利用核能的權利，並不是任何人授予的，也不能在壓力或戰爭條件下被剝奪。這一權利源於伊朗作為《不擴散核武器條約》成員國所享有的權

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