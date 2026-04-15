台鐵母親節疏運加開14列次 4/17開放訂票

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（中央社記者余曉涵台北15日電）因應母親節旅客返鄉需求，台鐵今天表示，5月8日到10日，全線加開14列次列車，自4月17日凌晨0時起開放旅客訂票。

台鐵今天發布新聞稿表示，因應母親節旅運需求，5月8日至10日，全線加開列車合計14列次，其中包含跨線自強號列車8列次、西部幹線自強號列車4列次及東部幹線自強號列車2列次。

台鐵指出，加開班次自4月17日凌晨0時起，同步開放網路、「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。

另外，台灣高鐵日前指出，5月8日至11日規劃母親節疏運，4天共加開30班次，包括南下15班、北上15班，總計提供708班次列車的旅運服務，並已開放旅客訂票。（編輯：吳素柔）1150415