台鐵永康站男爆走卡車門、怒摔腳踏車 嗆「我海陸士官長」報梯次下場曝

社會中心／程正邦報導

爆走男自稱「海陸士官長」大鬧台鐵永康站，控站務員推他，腳卡車門造成班次延誤3分鐘。（圖／翻攝自Threads @jiuan1847）

區間車爆發衝突 男子怒摔單車嗆聲「海陸身分」

昨（28）日下午，台鐵台南永康站發生一起引人側目的旅客與站務人員衝突事件。一名男子因不滿區間車廂人潮擁擠，情緒失控將腳踏車怒摔在月台上，並與上前勸導的站務員發生激烈爭執與推擠，整個過程都被其他民眾錄下並上傳網路，引發熱議。

這起事件發生於下午5時25分，當時第3232次區間車抵達永康站。據了解，這名男子購買了永康至善化的車票（包含自行車車票），在牽著腳踏車進入第一車車廂後，隨即情緒激動，對著站務員大吼：「人那麼多腳踏車是要怎麼放？」隨後，他憤而將腳踏車摔在月台地板上。

站務員見狀立即上前勸導，並提醒男子注意安全，不要靠近軌道。然而，這名男子反指控站務員推他，甚至辱罵並動手推擠站務員，同時不斷追問：「他有沒有推我？」

台鐵永康站表示，經勸阻無效，已當場解除運送契約退票外，並移請主管機關裁罰。（圖／翻攝自Threads @jiuan1847）

搬出軍隊身分嚇阻 站門口卡車廂阻礙列車行駛

從網路流出的影片可以看到，在衝突過程中，男子表現出極度不配合的態度，甚至在門口卡住車廂車門，阻礙列車正常關閉與行駛。

更令人傻眼的是，男子為了提高自己的聲勢，竟在現場大喊自己是「海軍陸戰隊士官長」退役，甚至當場報出「梯次」，試圖以軍隊身分對站務員施壓。這段插曲讓在場民眾感到荒唐與不解，PO文表示「被嚇到了」。

站長解除運送契約 警方依法偵辦並保留追訴權

永康分局表示，昨日下午5時40分許接獲台鐵永康站的糾紛通報並趕往現場，但行為人已搭乘列車離開。雖然目前衝突雙方都尚未正式提出告訴，但警方已完成調閱台鐵監視器影像並予以保留。後續將視雙方是否提告，再依強制罪或公然侮辱等罪嫌依法偵辦。

台鐵永康站值班站長表示，針對行為人經勸阻無效、無法溝通的脫序行為，台鐵除了當場解除運送契約、請旅客退票外，也將依《鐵路法》第68-1條第1項第3款「任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作」，移請交通主管機關裁罰。

