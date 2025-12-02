台鐵汐科站挨批「最恐怖車站」 改善工程明年10月完工

新北市 / 綜合報導

自從台鐵捷運化之後，大台北地區不少通勤族，選擇搭乘台鐵區間車上班，但近幾年「汐科火車站」乘客暴增，卻因站體狹長，人多時太過擁擠，加上樓梯過高，雨天濕滑不易行走，被封為「最恐怖車站」，甚至有民眾揚言「以後找工作第一個封鎖汐科」；而汐科火車站問題行之有年，交通部近幾年終於出手改善，預計將在2026年10月底啟用。

狂風不斷吹呀吹，就算撐著傘，還是淋成落湯雞，台鐵汐科站一碰上下雨天，站內就會濕答答，樓梯高聳又濕滑不易行走，加上月台狹小人多壅擠，被封為最恐怖車站，甚至還有上班族抱怨，未來找工作，一定第一個封鎖汐科和內科。

記者黃柔蓉說：「看看汐科站的月台到底有多窄，只要當您經過梁柱的地方，想要在黃色警示線範圍之內，只能容納下一個人。」由於汐科站，原本被定位為簡易通勤車站，受限地形與建築條件，月台最窄處僅有1公尺，因為空間不足無法設置月台門，但平均每日旅運量超過1萬人，乘客和列車距離過近，增加安全風險。

除此之外，汐科站令人詬病的還有，記者黃柔蓉說：「下了車之後想走到出口，還得先經過超長的連通道，實測總共得花超過兩分鐘的時間。」因為月台狹長，南北出入口分佈極端，全長達到550公尺，乘客想趕車，還得跑到氣喘吁吁，才能勉強趕上最後一節車廂，種種缺點都讓民眾呼籲要改善。

民眾說：「這個距離是很大一條好幾百公尺，對出入的人不管是南站北站的人，都太長了，然後有時候你下雨天，這邊也會漏水，汐科上班的人都快要瘋掉了，快車過的時候，有一點危險性。」

對於車站設計問題，交通部鐵道局，早已規劃改善工程，包含增設中站出入口，改善樓梯寬度動線調整等，去年3月7日開工，截至今年10月底進度約12.54%，預定將於2026年10月完工，所幸工程並沒有影響到月台結構，不會面臨交通黑暗期，不過交通部長陳世凱也承諾，將「如期如質」完成整建作業，盼能有效紓解人流壓力。

