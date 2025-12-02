台鐵汐科站挨批「最恐怖車站」 民怨：下雨更危險

大台北通勤人潮眾多，但台鐵「汐科站」卻挨轟設計不良，簡易站的規格卻有大站的人潮，不只下雨天月台候車危險，更影響到汐科周邊上班意願。台鐵坦言，汐科站啟用18年，日均量從9千人變成超過2萬4千人，的確不堪負荷，但受限路廊狹窄，月台無法再拓寬，將把緊急疏散出口改為疏散出站人流的出口。

簡易站規格「人潮大站等級」 網：找工作封鎖汐科

不少上班族通勤都會到台鐵汐科站，但想要走到月台搭車得先經過超長走道，等於還沒上班就先鍛鍊體力，如果不幸運遇到下雨天，走起來就會變得更危險。這種「設計不良」也引發通勤族抱怨，直呼「以後找工作一定第一個封鎖汐科和內科」，還有網友表示，汐科站用簡易站的規格，但人潮根本是大站等級，也有人說南北出入口都超遠，下雨天月台潮濕增加危險度，而且撐傘等車還會被汐止怪風吹壞，真的很困擾。

廣告 廣告

許多網友抱怨車站擁擠又危險。圖／台視新聞製圖

汐科站啟用18年 日均量從9千人變2.4萬人

事實上汐科站在2007年12月正式啟用，當時旅運量約9千人次，不過隨著汐止科學園區及鄰近科技產業成長，旅運量倍增，目前日均量超過2萬4千人，尤其都集中在早上8點到9點半通勤尖峰時段，月台空間不堪負荷，乘客跟列車距離過近也增加安全風險。

月台空間狹窄，乘客易與列車距離過近。圖／台視新聞

台鐵表示，由於受限於路廊、橋梁樑位、地形坡度，經評估月台無法拓寬，不過為紓解人潮，台鐵計畫將月台間的緊急疏散出口改為「可疏散出站人流」的出口，目前工程正在施作當中，盼可以改善汐科站擁擠狀況。



新北／林品瑄、王秋明 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

12月多項新制上路！ 交通、醫療、電子支付調整一次看

女子台鐵台北車站摔落軌道 頭部受傷濺血

放背包行動電源突燃燒！台鐵區間車竄火煙 車上乘客嚇壞奔逃