台鐵汐科站施工圍籬占用月台空間 (圖)

生活中心／李世宸、張皓宇 台北報導經常騎YouBike的人一定知道，置物籃裡頭常常出現垃圾，就有民眾憤而爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借，也懷疑是有人在惡作劇，只是攤開使用規則，根本無法可罰，交通局長坦言，會想辦法遏止這種亂象發生！晴朗天氣，民眾騎YouBike上街，十分愜意，只是有人想借來騎，卻看到這個畫面。一大坨麵條，放在YouBike菜籃裡，旁邊配料加蔬菜，甚至肉羹都清晰可見，另一台還能看見放泡麵的紙碗，以及泡麵殘渣，8號上午7點多，路人在台北市大同區，拍下照片，原本想借車卻發現疑似泡麵被丟棄，而且一連4台車都有，難道是用菜籃煮泡麵嗎？這是到底是要別人怎麼騎？民眾：「看起來很像故意的，對啊，因為他是整個把它倒進去，太沒有公德心了吧，應該帶回家啦。」民眾爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借。（圖／民視新聞）YouBike籃子垃圾多，民眾早就見怪不怪，到出現食物殘渣，真的很讓人看傻眼，來到事發地點，泡麵已經被清乾淨，只是別的單車菜籃，依然有各種垃圾蹤跡。民眾：「（常碰到有垃圾？）三到四次就會遇到一次，大部份都飲料罐跟衛生紙。」民視記者李世宸：「很多人會把垃圾，就這樣放在YouBike裡面，類似的狀況其實屢見不鮮，而還有比這更誇張的。」YouBike曾透過IG宣導置物籃不是垃圾桶，但留言區就有人抱怨曾發現毛小孩的排泄物，只是種種亂象，卻無法有效遏止！民眾爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借。（圖／民眾提供）微笑單車公司發言人林苑毓：「YouBike的置物籃，是便利民眾使用，我們希望民眾都能夠愛惜，如果民眾租借YouBike，是因為自己的惡意使用，而造成我們車輛的，毀損破壞的話當然我們會，跟這個民眾來進行求償。」台北市交通局長謝銘鴻：「這是一個非常不道德，非常惡劣的行為，看了也非常令人痛心，罰則這塊的一些作用，我認為是應該可以再加強。」北市府決定硬起來，研議罰則，目前先依照廢棄物清理法，開罰1200到6000元，只是呼籲使用者應該多點公德心、才能保持微笑單車的清潔，否則下次借到噁心車輛，只怕會有滿滿的厭惡感！原文出處：惡作劇？微笑單車置物籃被「倒泡麵」 民眾：噁到根本不敢借 更多民視新聞報導台版料理鼠王30cm巨物！親自試菜11萬網友傻眼街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！近況大升級網歪樓：刪了青春動滋券+文化幣／快轉發給同學！這招免費看電影、球賽 滿足「三條件」領破千補助

民視影音 ・ 10 小時前