台鐵沒宣傳的神級票券？網傳TRPASS攻略「幾百元搭到飽」 現行票價一覽

不少民眾出遊時，為避免車潮或長途疲勞，常選擇搭乘大眾運輸，台鐵也推出不少觀光列車，提供旅客不同的體驗。2026年許多新制度上路，在交通民生方面，近日網路傳出「台鐵沒宣傳的神級票種曝光」的影片，內容宣稱65歲長輩只要幾百元，5天內無限次搭乘，並標註「台鐵TRPASS 」、「火車環島」、「敬老票 」、「鐵優惠 」等字樣，並要民眾別再一張張買火車票了。對此，事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。​

廣告 廣告

調查報告顯示，經查，據台鐵官網相關資訊，TR-PASS分為一般版和學生版，一般版有三日券和五日券，三日券全票為2,400元，孩童票、敬老票、愛心票、愛陪票則均為1,200元，並非網傳影片宣稱的900元。 五日券全票是3,600元，孩童票、敬老票、愛心票、愛陪票均為1,600元，網傳影片宣稱的1,250元同樣為是錯誤訊息。

TR-PASS均須實名制購買 學生版分為本國、外國

學生版則分有本國和外國，前者學生五日券票價為800元、七日券為1,050元；外國學生則分有五日券（800元）、七日券（1,050元）、十日券（1,400 元），但無論是學生或一般版的TR-PASS票券，都是採取實名制購買，須持身分證明文件買票、驗票；乘客可於有限期間內劃座搭乘各級列車，但不包括商務及特等車廂，且乘車時應持 TR-PASS票券和座位券一併使用。

調查報告指出，網傳影片來源為YouTube 內容農場頻道「銀齡寶鑑」，過去曾散布65歲以上手機月租費只要149元等地錯誤訊息， MyGoPen當時查證後發現，該頻道影片內容多和台灣有關，但位置卻在美國，無精確的資訊來源，且影片開頭自稱「美玲」者為AI生成，說話斷句奇怪、內容也真假參半，只是為了吸引流量、賺取點閱。

更多風傳媒報導

