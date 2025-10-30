台鐵深夜傳死亡事故 民眾闖軌道遭撞慘死「肢體變形」
台鐵驚傳嚴重死傷事故！30日深夜10時17分，桃園市建國東路平交道，一位民眾在台鐵154次自強號列車即將通過時突然闖入軌道，遭高速列車撞擊，當場身亡且肢體變形。事故發生後，列車緊急停車，警消人員迅速趕抵現場處置。
警方初步調查，事發當時該民眾不明原因闖入鐵軌，經調閱監視器畫面後，初步認定為死者自行闖入軌道，未發現有外力影響。事故發生後，桃園至鶯歌路段的上下行列車均受到延誤，其中1280次區間車因此停駛，影響當晚列車營運。
警方目前正深入調查釐清事故發生的詳細原因，台鐵也啟動相關應變機制，處理列車延誤情況，並協助警方進行後續調查工作，於昨晚23時13分員警蒐證完畢後，事故列車也於23時32分駛離現場，恢復正常通車。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
