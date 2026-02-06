台鐵減虧43.6億「賣便當賺8.7億」 估2028年轉虧為盈

台鐵公司化第二年，光靠賣便當就賺了8.7億。資料照，台鐵公司提供



台鐵公司化2週年，去年6月調漲票價，整年虧損94億餘元、減虧43.6億，降幅31.67％，其中賣便當賺進8.7億元，若能持續開源節流，台鐵總經理馮輝昇預估2028年可轉虧為盈。

台鐵今（2/6）召開新春記者會，董事長鄭光遠表示，去年可以說是台鐵公司化邁入成熟、關鍵的一年，面對社會期許的改革壓力，台鐵人秉持安全、準點、便捷三大核心目標，汗水轉化實績，台鐵轉型改革已見曙光。

根據台鐵資訊，年6月26日台鐵票價調整方案實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較去年同期增加19.02％。公司化首年虧損137.9億元，去年減虧43.6億，降幅31.67％，粗估虧損94.3億元。

廣告 廣告

馮輝昇說明，台鐵去年運量和營收雙雙創新高，運量表現上，2025年達到66.51萬人次，不但回到疫情前，也突破歷年新高，台鐵票價調整後，運量成長1.24％，TPASS通勤月票也帶來旅客成長，台鐵去年附屬事業營收53.33億元，也比113年增加12.13%。

台鐵去年便當收入賺進8.76億元，比2024年成長9％，文創商品收入6886萬元，較2024年成長15％，便當和文創商品收入均創新高。另外，去年鐵道觀光人次和觀光列車營收也創新高，去年鐵道觀光營收高達1.34億元，成長21％，乘車人次24.97萬也成長35％。

馮輝昇表示，台鐵去年減虧43.6億元，主要是客運成長33.13億、貨運0.29億、租賃0.85億、餐旅0.82億，其他包含虧損補貼增加13億元，另外，用人支出減少19億。

馮輝昇認為，今年營收預計達459.13億元，依照國營台鐵公司設置條例，票價沒有合理調整前，政府會給予政策因素虧損補貼，因此今年會有2024年票價補貼挹注，在開源節流下，加上政府補貼，今年很高機率可達成現金流轉正，2026年收入約13億，按照預算編列將有盈餘17億，若持續開源節流，讓本業和附業收入持續成長，2028年可轉虧為盈。

鄭光遠進一步說明，附屬事業仍是收入兩大支柱，一個是資產開發，另一個則是便當和夢工廠文創商品，未來1到2年會增加很多，其中資產開發收益2028年後會大幅增加，例如雙子星的資產開發收益，每年租金收入估增加10億元以上。

鄭光遠提到，票價漲幅平均26.8％，理應運量減少，但卻不減反增；與高鐵競合關係來看，台鐵在短程具有相當優勢，增加3成到4成運量，主要是剛性需求，例如台中、中壢都在市區，不需轉乘，通勤旅客相當多。

鄭光遠表示，台鐵持續強化中程服務，例如台北到台中區間車直達車，板橋後只停桃園，再來就到豐原、台中，節省不必要停留時間，原本一天有4班，過年期間加開到6班，過年後也會常態性運行。

鄭光遠說，台鐵也規劃跳蛙式直達車，譬如台中、彰化到嘉義、台南、高雄，由於高鐵嘉義、台南站離市區很遠，新左營也不在市區，台鐵可直接到市區。

至於票價何時調整？馮輝昇指出，法規規定2年檢討一次，關鍵是檢視是否合理反映成本，涉及大環境和成本因素，預計明年上半年啟動票價檢討。

更多太報報導

質疑高鐵延伸宜蘭「環評有瑕疵」民團提訴願 民代率200鄉親對峙

墜落影片曝光！《豆腐媽媽》未確實防護 勞檢處：最高罰30萬

台南軍人2度揪少女車震還拍片 下場慘了