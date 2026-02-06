台鐵準點率新制結合激勵制度 目標上半年實施

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台鐵現行準點率以列車到達終點站延誤5分鐘以內者視為準點，為能更貼近旅客感受，台鐵公司今天說，將針對各站準點率進行管控，規劃上半年實施，準點率較高的車站將給予獎勵。

台鐵原訂114年準點率目標提高至97.5%，但實際在扣除天災等不可抗力因素後，準點率為97.02%。

台鐵總經理馮輝昇今天出席新春媒體茶敘時表示，去年12月發生兩起電車線裝置損壞事件，均造成多班列車延誤，也讓去年第4季列車準點率微幅下降。不過他特別提到，今年1月準點率在扣除天災等不可抗力因素，已達到98.3%。

由於台鐵現行準點率以列車到達終點站延誤5分鐘以內者視為準點，與民眾感受有落差，馮輝昇表示，台鐵成立誤點改善小組，除了整體旅次準點率控管外，預計在今年上半年開始針對各車站誤點情形進行控管。

透過上述措施，馮輝昇指出，希望各站站長能特別注意列車出發號誌開啟，而進站、列車監視等作業也能在一定時間內完成。他透露，未來工作考成將結合激勵制度，準點率較高的車站將給予獎勵。

台鐵董事長鄭光遠表示，針對站務、車務管理，還成立運務管理處，希望運務管理更完整，而各站也能做好聯繫。他提到，由於目前旅客對台鐵服務的「溫度」感受仍然不足，希望各站站長能更貼近旅客的感受。

鄭光遠坦言，準點率對外界而言是較為概念性的指標，旅客實際感受到的是每次個別事件。但他也說，影響準點率有很多因素，很難歸責單一車站，因此控管上也要小心，避免讓站務人員覺得不公平。（編輯：張雅淨）1150206