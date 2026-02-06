台鐵準點率97%乘客無感！公司認算法有盲點：上半年推控管新制

台鐵誤點是常被乘客詬病的問題。台鐵公司今日公布去年準點率，扣除不可抗力因素僅97.02％，未達準點率97.5％目標，且數據和乘客感受出現落差。（台鐵示意圖） 圖：翻攝自臉書記者爆料網（資料照）

[Newtalk新聞] 台鐵誤點是常被乘客詬病的問題。台鐵公司今（6）日公布去年準點率，扣除不可抗力因素僅97.02％，未達準點率97.5％目標，且數據和乘客感受出現落差。台鐵總經理馮輝昇坦承，過去的準點率計算方式，是以列車「5分鐘內到終點站」作為標準，最快在上半年推出「各車站準點率」控管新制，希望改善各車站準點率。

面對台鐵誤點的問題，馮輝昇指出，台鐵準點率受到外物入侵、死傷事故影響較多，加上去年12月發生兩起電車線設備損壞，也造成影響較大的延誤，讓準點率下降，不過今年1月平均準點率扣除不可抗力因素已提高至98.3％，未來將持續改善。

至於準點率數據很高，但仍和大眾感受不符。馮輝昇解釋，過去的準點率計算方式，是以列車「5分鐘內到終點站」作為標準，導致中間站即便延誤，只要列車後段追回時間，最終仍被視為準點，對中途上下車的旅客而言，實際感受卻是「我在這一站被延誤了」，但列車到終點站沒有延誤，就是造成落差的原因。

因此為強化準點率控管，台鐵近期將針對「各車站準點率」控管推出新的措施，成立「誤點改善小組」，除了持續控管整體、累次的準點率外，會針對各車站的誤點情形進行個別控管，讓各站站長能更直接，感受到旅客的實際感受。在實務面上，將要求站務人員在列車出發準備作業、車門啟閉、列車進站，以及列車監視等流程，都能在一定時間內完成。

且上述的項目，都將納入「列車長與相關人員作業績效」的重要考核環節，未達標準的車站在工作考核可能會有影響，準點率表現良好的車站，也會搭配激勵制度給予鼓勵，目前正在進行相關制度和機制建立，該措施預計今年上半年開始推動。

鄭光遠強調，各車站準點率控管是希望未來能從列車延誤「個別事件」中找出問題，逐步建立一套系統，讓每一個問題都能被看見，進而改善整體服務品質。單一車站的準點率，並非完全由站長所能控制，延誤可能來自車輛故障、電車線、供電系統等多重因素，因此制度設計上必須謹慎，避免造成基層人員的不公平感受，各車站準點率也僅是檢視延誤的依據之一。

