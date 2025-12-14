台鐵漢本武塔電纜線遭剪斷 上午已修復完畢

工作人員在現場進行搶修，隧道內位在地底下的號誌電纜線遭剪斷後，一度影響鐵路營運，台鐵證實，漢本到武塔間，自14日凌晨起因號誌異常，直到上午6時多搶修完成，才恢復正常運作，後續交由鐵路警察局，成立專案小組偵辦。

鐵路警察局和平派出所所長温紹明說明，「接獲通報後，與台鐵人員共同勘察，係號誌電纜線遭人剪斷毀損。」

14時上午起，台東站列車準點發車不受影響，台鐵表示，也同步向國土安全辦公室通報，依《鐵路法》竊取、毀壞等非法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備，最高可處7年徒刑，若意圖妨害國安最高10年徒刑。

異常狀況不只一樁，旅客拍下車廂內水柱傾瀉而下，大夥兒面面相覷，目擊旅客說，事發當下區間車內人潮眾多，中途還有列車長上來拖地。台鐵經調查，這起在13日2275次電聯車生的漏水事件，主要是車內蒸發器排水孔因灰塵堵塞，導致排水不順，自迴風口滲出。

台鐵公司總經理馮輝昇指出，「雜物還要看看是什麼樣的雜物，就是這個我們也會做一個檢討，排水孔在我們日常的檢修裡面要加強。」

其實這款EMU900型列車，在2021年底也發生過滲水事件，車廂地板上，都可看到明顯水痕，當時經查是設計瑕疵，由於還在保固期間，由廠商進行改善不過這一回的滲水，經確認並非設計問題，台鐵公司表示，會檢視同款所有列車，加強檢修保養。



