台鐵漲票價全年客運收入估「年增26億」 事故下降、11月準點率達標

記者洪宗荃／綜合報導

台鐵公司化即將滿兩年，而今年因為票價調漲，在全年客運收入方面預估較去年增加約26億元，其中平均日運量近67萬人次；但是今年1到10月的準點率為94.24%，距離目標的97.5%仍有3.26%的差距，且截自9月，台鐵重大行車事故有兩件、一般行車事故二十八件，行車異常則有六二九件，對此，台鐵公司指出，今年事故及行車異常事件都較去年減少，且準點率扣除天災等不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

台鐵公司預估全年客運收入方面較去年增加約26億元。（圖／台鐵臉書）

根據台鐵統計，截至114年1至11月事故狀況，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢。

台鐵也說明，公司持續推動安全改革與SMS第三方評鑑，配合營運財務改善，持續加速老舊設備更新與車輛汰換、行車與電務系統改善，並執行五年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項提升措施，每週召開「經營管理會議」檢討行車、維修、安全等指標，強化行車安全。

而就在票價在今年6月23日調漲後，台鐵表示自票價調整日起至12月19日止，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入6444.3萬元，較去年同期票價調整前平均每日上車人數64.3萬人次、票務收入5033.6萬元，每日客運量增加約1萬人次，成長1.4%；票務收入也增加1410.7萬元，成長28%。預估全年客運收入較113年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，較113年增加2.9%。

觀光列車方面，台鐵指出，其針對市場不同需求陸續推出的鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車、環島之星、山嵐、海風等觀光列車，今年1-11月鐵道觀光營收達約1億元，較去年同期成長15.12%，預估全年營收可超過1.2億元，而在台鐵便當及附業事業方面，114年度附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計較113年同期成長0.3%。

台鐵公司也強調，已透過建置多元實習場域、導入數位課程與強化師資培訓，配合標準化績效評估，全面提升行車人員實務訓練品質。

