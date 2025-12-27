台鐵漲票價後日客運量成長1.4% 估全年收入增26億

（中央社記者黃巧雯台北27日電）台鐵6月23日調漲票價後，統計日均客運量增1.4%，估全年客運收入增加26億元；今年截至11月，事故和行車異常案都較去年同期減少，扣除不可抗力因素後，11月準點率已達97.5%目標。

台鐵去年元旦起公司化，在將滿2年之際，台鐵公司今天發布新聞稿表示，公司企業化經營，以「安全穩定」為前提，同時以「人才發展」為核心，並以「永續經營」為方向，朝「安全、準點、便捷」的永續經營願景邁進。

安全改革方面，台鐵指出，持續推動安全改革與SMS第三方評鑑，配合營運財務改善，持續加速老舊設備更新與車輛汰換、行車與電務系統改善，並執行5年安全提升方案，同時每週召開「經營管理會議」進行檢討。

根據台鐵統計，114年1至11月事故中，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢，而準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

在提升營運績效具體措施方面，台鐵指出，自114年6月23日起票價調整至12月19日，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入新台幣6444.3萬元，相較去年同期票價調整前，每日客運量增加約1萬人次（成長1.4%）；票務收入增加1410.7萬元（成長28%）。

台鐵預估，全年客運收入較113年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，較113年增加2.9%。

此外，台鐵持續配合推動公共運輸通勤月票（TPASS），統計至114年12月19日，平均上車人數TPASS為18.5萬人次，較去年同期成長26.3%。

台鐵表示，另擬定「車站結合地方創生作業要點」強化促進車站結合地方創生發展，積極攜手辦理活動，例如富岡鐵道藝術節、二水國際跑水節、屏東鐵道文化觀光祭，帶動支線與地方觀光。

台鐵公司化轉型後，努力提升品牌價值，台鐵指出，為促進國內旅遊並刺激旅行業者多加利用鐵路交通，全面開放「騰雲座艙」包租服務，並同步提供餐飲服務，針對市場不同需求陸續推出鳴日號、山嵐、海風等觀光列車，經統計114年1至11月鐵道觀光營收達約1億元，較去年同期成長15.12%，預估全年營收可超過1.2億元。

為積極拓展附屬事業收入，台鐵表示，114年積極推動執行台北南港玉成段都更案、南港調車場開發案等多件開發案，115年預計推出高雄車站旅館大樓促參ROT案、台北車站商場ROT案、台北市安東街土地開發案及高雄市自立路土地開發案，未來10年將持續推動商業設施多角化經營，透過資產活化推動多元生活服務事業，已達附屬事業收入超過總收入40%占比目標。

不僅如此，台鐵持續推動異業合作，台鐵表示，配合各地方節慶活動，研發在地特色便當、擴大辦理鐵路便當節吸引國內外廠商參展及研發健康便當等模式，將便當分眾化精準行銷，更於全台各台鐵便當門市販售120元以上精緻長銷便當，另透過品牌聯名合作開發「台鐵夢工場」鐵道商品，經統計114年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計較113年同期成長0.3%。

在碳足跡盤查及永續報告部分，台鐵表示，已於114年6月25日經環境部審核通過，取得自強、莒光及區間/區間快等3類車輛碳足跡標籤使用權；並撰擬永續報告書，預計於114年12月底前完成，115年第1季發布。

台鐵表示，114年旅客滿意度達83.64分，較113年提升0.87分，將依循目標導向的企業化經營模式，設定「安全、準點、便捷」為核心，達成「確保安全」、「服務提升」、「永續經營」、「幸福企業」黃金十年願景目標，持續為社會大眾提供優質且值得信賴的鐵路運輸服務。（編輯：李亨山）1141227