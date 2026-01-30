台鐵潮州站「解除契約」副站長被北調！網驚「這3站」恐挫咧等

生活中心／綜合報導

因拍攝並公開台鐵站內旅客爭議行為，多次在影片中揚言「解除契約」而受到關注的台鐵潮州站邱姓副站長，近日傳出將被調往北部車站續任副站長。據了解，台鐵南區營運處已同意相關調動安排，不過邱男隨後在 YouTube 發文表態拒絕北調，指出自身有健康及生活因素考量，若被調往北部，恐對其身心狀況造成影響，甚至可能間接影響台鐵行車安全。相關消息曝光後，也在 PTT掀起熱烈討論。有網友點名台北車站、萬華站與桃園站等人潮密集車站，笑稱「北車、萬華、桃園有搞頭」、「期待跟北部鯛魚上演分手擂台」。

台鐵南區營運處日前已正式函覆北區營運處，表示「同意配合辦理」邱姓副站長北調案。不過，台鐵潮州站邱姓副站長隨後在YouTube發文表態，直言希望能繼續留任潮州站，公開拒絕北調安排。邱男表示，自己已在潮州站服務長達10年，現年53歲，早已將潮州視為第二個家鄉，不僅有固定就醫醫師，也有論及婚嫁的女友，甚至已規劃在屏東購屋置產。他強調，若被調往北部，將對生活與健康造成重大影響，甚至可能間接影響行車安全。他也盼台鐵能以「自願放棄過調」方式處理，讓他持續在潮州服務。

邱男後續於留言區補充，南區營運處回應指出，他早年曾提出「南居北工」申請，如今卻拒絕北調，讓人力調度陷入困難，並質疑其信賴性；台鐵方面也認為，北部醫療資源相對充足。對此，邱男反駁，自己等了7年都未被調動，如今卻在臨時出現人力需求時遭「指名商調」，質疑處理方式並不單純。他也強調，自己從未收到任何懲處，歷年考績皆為乙等，卻在違反個人意願的情況下被調職。





台鐵潮州站邱姓副站長傳出將北調擔任副站長後，相關消息也在PTT引發大量討論。有網友發文指出，台鐵已發函安排邱男北調，未來將進入台北運務段體系，負責北部車站站務相關業務。原PO說明，台北運務段管轄範圍涵蓋台北至新竹間多個重要車站，包括台北、南港、松山、萬華、板橋、樹林、瑞芳、基隆、七堵、桃園、中壢與新竹等特等及一等站，但實際調任站點尚未確定。

貼文曝光後，隨即吸引大批網友留言討論，不少人以戲謔角度看待此事，認為邱姓副站長若真的北上任職，勢必將面對與南部截然不同的乘客生態。部分網友直言，北部通勤人潮密集、旅客型態複雜，站務壓力恐怕更大，也有人點名中壢、萬華等站，認為相關站點旅客糾紛較多，對站務人員而言挑戰不小，「建議派去中壢治理一下逃票仔」、「萬華站很適合」、「北車、萬華、桃園有搞頭」、「期待跟北部鯛魚上演分手擂台」；不過也有網友認為「北部刁民可不是跟你吵幾句就算了」。

