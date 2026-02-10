台鐵為何常誤點 軌道旁驚現「移動草叢」 駕駛傻眼

一輛台鐵列車昨（9）日行經花蓮富里時，駕駛員突然發現軌道旁邊有一個緩慢移動中的草叢，緊急減速慢行、通報警方；警方調查後證實，是當地民眾砍了一大把雜草、竹子後，於軌道旁邊行走，將依《鐵路法》開罰1萬元，提醒民眾鐵路沿線都是高風險管制區域，未經允許不得進入。

一輛台鐵列車昨日行經花蓮富里車站附近時，駕駛員發現鐵軌旁有一個移動中的草叢，雖然沒有走在軌道上，但因為距離列車相當近，緊急減速慢行並通報有不明人士入侵。

廣告 廣告

事後有網友在臉書上貼出事發當時的影片，只見鐵軌旁有一個詭異的草叢緩慢向前行進，駕駛員遠遠就發現不對勁，影片在網路上引起討論，驚呼「這是什麼野戰訓練嗎」、「是躲藏在森林裡面，以為還在打二戰的人嗎」、「這怎麼看得到，一開始以為就是路邊長比較高的草而已」、「這偽裝技術堪比國軍了」。

鐵路警察局花蓮分局表示，獲報後緊急派員前往現場，調查後確認是一名黎姓男子在軌道旁砍伐雜草、竹子，隨後扛在肩上沿著鐵軌離去，結果剛好被駕駛員遇上，相關行為違反《鐵路法》第57條，行人、車輛不得擅自闖入鐵路沿線，違者可開罰1至5萬元罰鍰。

鐵路警局提醒，鐵路、軌道區域都屬於高風險的管制區，未經允許不得擅自進入，否則可能妨礙行車安全，危及自身、旅客安全，請民眾共同維護鐵路秩序。

更多中時新聞網報導

張鈞為音樂夢逃家 兩度遭警「逮」回家

MLB》3年1.15億美元 瓦德茲聯手虎王出柙

緩解副作用 盧俊瑋接住抗癌病人