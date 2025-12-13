台鐵熱心副站長下班車禍昏迷 「鏟子超人」湧入集氣

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災後，超過五十萬名鏟子超人前往光復鄉幫忙，當時在花蓮台鐵志學車站服務的盧姓副站長，在月台穿梭，熱心引導大家的身影，讓不少人印象深刻！卻沒想到，前天(12/11)晚上，副站長下班騎車回家路上，發生嚴重車禍，救護員趕到現場發現，她頭部受創嚴重，緊急送醫搶救；副站長因為顱內出血開刀，目前還在昏迷，家屬希望能徵求當時的行車紀錄器釐清，許多網友除了幫忙轉發，也紛紛為她集氣，希望她能早日脫離險境！

台鐵志學站盧姓副站長VS.乘客說：「擠不下，真的會擠不下人喔，(坐不上去)，對，坐不上去喔，(已經都滿啦)，對。」面對詢問耐心解答，從頭到尾都帶著陽光般的微笑，親切的態度讓前往光復的鏟子超人，留下溫暖印象，她是台鐵花蓮志學站的盧姓副站長，影像被PO上網因為她現在昏迷不醒。

花蓮消防壽豐分隊小隊長呂智雄說：「救護人員抵達現場時，(傷者)意識不清，有耳漏情況，立即將傷者上頸圈，長背板固定。」11日晚上7點多，副站長從志學站下班，騎車準備回吉安的家，沒想到上了木瓜溪大橋，就發生車禍倒地不起。

盧姓副站長哥哥說：「腦部有嚴重受創，那耳朵有出血，鎖骨的部分有斷，那腹部的話有遭到撞擊，做開顱手術先搶救性命，釐清到底怎麼會發生的，因為畢竟她的摩托車，也沒有說到很嚴重，因為側邊排氣管，也都沒有什麼刮傷破損。」

橋上沒有監視器前後經過的車輛，行車紀錄器目前都沒有拍到事發經過，家屬希望能有目擊者幫忙釐清，台鐵也持續關心協助家屬。台鐵東區營運副處長楊舜安說：「(大家)都有到開刀房前等候，跟她集氣這樣，她的工作是很熱忱，同仁關係也很好，大家都很不捨啦，(醫院)院長跟她喊，她眼睛會看著他，腦壓有降低啦，也希望她能脫離險境。」

光復救災期間支援疏運工作，協助服務鏟子超人搭車往返，網友聽到消息也相當不捨，把影片PO上網幫家屬找尋目擊者，湧入上百則留言齊心集氣祈禱，更超過500次分享希望能幫上忙。

