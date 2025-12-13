台鐵熱心副站長下班車禍顱內出血昏迷 家屬盼目擊民眾釐清經過

曾在花蓮光復救災期間，第一線協助疏運「鏟子超人」的台鐵志學站盧姓副站長，於11日晚間下班返家途中，疑似騎機車自摔發生車禍，目前仍在加護病房搶救中。由於事發路段沒有監視器，家屬也發文，希望能找到關鍵影像，以釐清車禍原因。

騎車返家橋上疑似自摔 副站長送醫加護病房搶救觀察

11號晚間7點多，台鐵志學站33歲的盧姓副站長下班後，一如往常騎車北上返家，卻在木瓜溪橋上疑似自摔發生車禍。由於傷勢嚴重，進行了開顱手術，目前仍在加護病房搶救中。

盧姓副站長的哥哥表示，警方目前掌握了一些民眾提供的畫面，但距離大約還有一百公尺左右，無法看清楚事故的具體情況。他表示，只希望能釐清事件到底是如何發生的。

突如其來的消息讓家屬難以接受，也讓親友與同事相當震驚。台鐵東區營運副處長楊舜安表示，大家都非常不捨，慈濟林院長曾前往探視，並說明她目前腦壓已降低，狀況算是良好，希望她能夠脫離險境，早日康復。

盧姓副站長平時工作認真，日前光復地區發生災情時，還主動支援疏運勤務，協助民眾與志工往返災區，默默付出。如今卻在返家途中發生意外，希望有目擊民眾能提供協助，幫助釐清事故經過，給家屬一個完整的交代。

花蓮／陳勁曄、鄭艮祐、黃鈺君 責任編輯／蔡尚晉

