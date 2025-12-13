台鐵甜美副站長下班車禍顱內出血昏迷 鏟子超人集氣

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災後，湧入超過50萬鏟子超人幫忙，當時在花蓮台鐵志學車站服務的盧姓副站長，甜美笑容讓許多人印象深刻，但前天11日副站長下班騎車返家途中發生車禍顱內出血開刀，目前仍然昏迷，家屬急上網徵求當時行車紀錄器！女站長熱心服務倩影也被鐵道迷PO上臉書社團「鐵道文化之旅」，鏟子超人紛紛為她集氣，祈禱早日脫離險境！

「廣大鄉親！！！需要你們幫忙！！這位你們曾經看過，在水淹光復時期，為我們服務的台鐵妹妹需要協助！」盧姓女副站長家住吉安鄉，2019年開始在台鐵擔任替班副站長，去年開始固定在志學車站服務。副站長的哥哥受訪說，妹妹是在11日晚上6點55分從志學火車站下班離開，騎機車返回吉安途徑台9線木瓜溪大橋北上機車道發生車禍，造成妹妹倒地重傷，身上多處骨折且顱內出血，緊急被送往慈濟醫院進行開顱手術，目前都還在加護病房昏迷，家人都非常擔心！

哥哥說，跪求好心人如果在11號晚上7點到7點半開車經過木瓜溪橋的駕駛人提供行車紀錄器，因為木瓜溪橋剛蓋好通車沒有很久，橋上都沒有監視器，雖然警方推測自摔滑倒的機會很大，但是妹妹的機車車殼沒有滑行擦痕，安全島上面也找不到撞擊點，到底真正的事故原因是什麼，家屬希望有好心人提供監視器釐清真相。

有當初曾經到花蓮服務的鏟子超人，把盧姓副站長親切服務乘客、有問必答的協助，外加甜美的笑容貼到臉書的鐵道社團上面，網友紛紛替女副站長集氣，盼她早日脫離險境。

台鐵公司東區營運處表示，當天第一時間接到通知，就有副段長等10多位長官前往醫院關切陪伴，開刀一直到隔天的凌晨1點，而盧副站長2019年升任替班副站長，服務態度受到旅客的肯定，副站長當天班表正常，台鐵公司將全力提供家屬協助。

