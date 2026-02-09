台鐵生日假暫緩實施 企業工會和產業工會反應不同

（中央社記者余曉涵台北9日電）台鐵企業工會去年底公布依照團體協約，今年實施生日假，資方台鐵公司日前宣布暫緩實施。台鐵產業工會今天赴交通部前抗議，但台鐵企業工會則表示資方已通知「待程序完備」。

台鐵企業工會理事長童世哲指出，由於台鐵公司程序沒有完備，因此才會延期實施，「都有在處理中」，工會都有向工會會員通知，等到程序完備後公司就會實施。

台鐵產業工會今天約10幾名成員赴交通部前抗議，台鐵產業工會理事長曹嘉君說，台鐵公司發函表示，因行政程序未完備且影響層面甚鉅，因此暫緩實施，嚴重打擊員工對公司信心。

曹嘉君說，據了解生日假是呈報到交通部後，交通部認為會連帶影響轄下各事業單位都會爭取，因此要求台鐵停止實施。

曹嘉君說，交通部應要求台鐵公司依照團體協約會議決議，施行生日假。

除此之外，曹嘉君說，台鐵董事會2024年就已通過車長自主備勤津貼調升，以及2025年通過主管加給調升、通過發放工程獎金等，但目前仍在行政院討論中，延宕半年到2年，要求交通部應承諾發函向政院敦促核定。

台鐵公司日前曾指出，當初團體協約內容有關員工生日有無禮金或假期的部分，經過與企業工會討論認為需要審慎周延，將努力增進員工福利，持續溝通。（編輯：陳清芳）1150209